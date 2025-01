La guerra digital de Milei en la mira por otro polémico asesor libertario

Mucho se habla de los trolls libertarios, pero poco se conoce del trasfondo de esta estrategia digital del equipo del presidente Javier Milei y de la persona que lo lleva adelante. El encargado de esta misión es el asesor libertario Fernando Cerimedo, un empresario argentino, dueño de un conglomerado de medios libertarios, pero con vínculos con el kirchnerismo en su pasado reciente y también en su presente.

El marplatense es parte de un grupo empresarial integrado por su agencia de publicidad, Numen SRL, y una academia que ofrece cursos de mercado digital y político. Él creó su propia empresa de publicidad y marketing, que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

Además, es dueño del dominio de La Derecha Diario, un portal de noticias que creó para “influir” en ese sector ideológico, y de otros 30 pequeños sitios web. También es responsable de La Derecha Radio, la página Agarrá la Pala y diversos canales de youtube que lideran influencers rentados.

Se considera un orgulloso militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda. Aunque ahora se autopercibe como un militante de la derecha, el consultor organizó hace apenas unos años la militancia digital de la Juventud Peronista en La Matanza.

Es por esto, que más allá de ser un hombre cercano al jefe de Estado argentino, aseguran que continuaría al frente de cuentas en redes sociales vinculadas al peronismo, y más precisamente al kirchnerismo. Lo que además formaría parte de una estrategia para poder seguir en diálogo con ambos sectores, además de poder “atacar” al macrismo desde diferentes frentes.

Vale recordar, que Cerimedo, en el inicio del mandato de Javier Milei, y ante los ataques virtuales que recibía, apuntó directamente contra Mauricio Macri y su gobierno, al tratarlo de tibio. "Los irresponsables que hablan de golpe, juicio político, ‘se van antes' etc., etc., ¿Saben que vamos a defender la libertad con todo, no? No somos los tibios del 2015-2019", disparó.

Acusado por el intento de golpe a Lula Da Silva

El nombre de Cerimedo también ha surgido en investigaciones sobre desinformación en las elecciones presidenciales de Brasil en 2022, que resultaron en la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Según un informe de la Policía Federal brasileña, que consta de 884 páginas, Cerimedo aparece mencionado 66 veces por su presunta participación en la difusión de noticias falsas sobre el proceso electoral.

El asesor libertario habría publicado videos en directo en los que denunciaba supuestas irregularidades en los comicios brasileños, contenido que luego fue replicado por otros involucrados en la investigación. Cerimedo, sin embargo, niega cualquier relación directa con los Bolsonaro, excepto con Eduardo Bolsonaro, a quien menciona haber conocido en eventos.

A pesar de su negativa de estar involucrado en la investigación, su papel sigue siendo señalado por la justicia brasileña. Este caso ha puesto en duda su metodología y ha añadido una nueva capa de controversia sobre su estrategia política.