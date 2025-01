La Casa Rosada descarta ayudar a los gobernadores con la obra pública: “Están llenos de plata”

El Gobierno nacional no piensa retomar el debate del Presupuesto y tampoco proyecta un plan de prioridades en materia de obra pública. Durante el 2025, el Ejecutivo optará en colaborar en determinadas partidas para provincias afines y en el permiso especial para recurrir a financiamiento internacional. Así se desprende de lo expuesto por importantes fuentes oficiales, en diálogo con MDZ.

Con el comienzo del año, aumentó el reclamo de los gobernadores a la Casa Rosada. Consideraban indispensable que se trate y se apruebe el Presupuesto para este año ya que les resultaba de utilidad para sus propias proyecciones de gastos. Las provincias debieron confeccionar sus presupuestos provinciales sin conocer cuál serán los recursos nacionales en materia de obras, deudas por cajas previsionales, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre otras compensaciones que todos los años estipulaban en su caja.

El malestar de las provincias se acrecentó luego de que no se vislumbren soluciones, tras su último encuentro con Javier Milei, en noviembre. Los mandatarios provinciales habían marcado una caída real del 12% en los ingresos coparticipables durante los primeros 11 meses del gobierno, por lo que enumeraron una serie de demandas para evitar sobresaltos en un año electoral.

En aquel momento, los propios gobernadores resaltaron que comparten la idea del equilibrio fiscal, muchos de los cuales ya tienen en sus territorios, pero que resulta necesario “mayor colaboración para que la Argentina comience a mover su economía, a tener infraestructura, a tener caminos, rutas, ferrocarriles”.

Quien alzó la palabra en el último tiempo fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien cuestionó la falta de mantenimiento de las rutas nacionales: “Vergüenza por el estado en el que están las rutas nacionales, tengo miedo de que los vecinos nos reclamen también las obras que le pedimos a la Nación para poder hacer nosotros”. En ese marco, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo: “Nación no aporta casi nada y ni siquiera termina la reparación del Monumento a la Bandera que se comprometió en junio pasado cuando firmó un acuerdo con la provincia”.

La respuesta de la Casa Rosada

Consultados por los reclamos de distintas provincias para reencauzar la obra pública, con mayor hincapié en las rutas nacionales (muchas de las cuales pueden privatizarse), fuentes oficiales de primera línea afirmaron a MDZ que “carece de sentido” el planteo. “Nunca tuvieron tanta guita los gobernadores, les voló la recaudación. Están forrados en plata”, indicó un funcionario clave, que se muestra distante a las formas que suelen emplearse dentro de la Jefatura de Gabinete, donde prevalece la diplomacia.

“Es un problema que no tenemos nada que ver. Lo que ocurra con las obras en las provincias es un tema de los intendentes y gobernadores. No pensamos intervenir. No tienen que pedirnos nada porque no nos corresponde”, afirmaron, a lo que agregaron que el reclamo que se renueva sobre el Presupuesto implica "un debate cerrado".

El nuevo reclamo de las provincias: la baja de retenciones

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, se reunieron y unificaron un reclamo para que la Nación implemente esquema de eliminación o reducción de las retenciones al campo, siendo uno de los recientes pedidos de la Mesa de Enlace.

“El campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense, a ese sector improductivo de la República Argentina, que le genera un costo muy grande”, señaló Pullaro, quien añadió que “la provincia aporta entre 4 y 5 mil millones por año en materia de retenciones”. “Si esos recursos quedaran aquí, irían indudablemente a la reinversión permanentemente”, aseveró.

“Nuestros productores han sido pilares del crecimiento del país durante décadas. El campo necesita con urgencia una reducción de las retenciones para que esos recursos vuelvan a este pujante sector productivo”, completó el mandatario cordobés.