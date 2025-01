Unión por la Patria apuntó contra Javier Milei por no incluir el Presupuesto 2025 en el temario de sesiones extraordinarias

El jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, apuntó este lunes contra el "despropósito" del Gobierno de llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso sin incluir en el temario la Ley de Presupuesto para el año 2025. "Esto demuestra que Javier Milei no quiere presupuesto", enfatizó el legislador.

Martínez compartió esta mañana en X el decreto mediante el cual el Gobierno oficializó la apertura del Palacio Legislativo durante el receso y cuestionó los temas elegidos por el Ejecutivo para su tratamiento. "Brilla por su ausencia el Presupuesto. Esto confirma que Milei no quiere ley de Presupuesto 2025. Es inconcebible un temario sin "ley de leyes", manifestó el santafesino, y agregó: "El temario es puro electoralismo, sin pensar en los problemas cotidianos de nuestro pueblo".

El posteo de Germán Martínez en X contra el llamado de sesiones extraordinarias del Gobierno.

De esta forma, el jefe de la bancada opositora calificó la convocatoria como "un despropósito" y enfatizó: "Todavía hay algunos que piensan que no tiene ley de Presupuesto porque la oposición no quiere. Es absolutamente lo contrario, es el oficialismo el que no lo quiere para poder tener total discrecionalidad a la hora de ejecutar el gasto".

En ese sentido, el legislador santafesino pidió "tener una mirada que pueda incorporar fuertemente a los otros bloques políticos de la Cámara de Diputados y a las provincias argentinas, que han sido notablemente perjudicadas con la ejecución del Presupuesto 2024". "Casi 10 puntos de coparticipación en términos reales perdieron las provincias respecto a la inflación", añadió Martínez, que también criticó "la no ejecución de 680 mil millones de pesos que no fueron ejecutados de los fondos de Aportes para el Tesoro Nacional".

La crítica del diputado nacional tiene que ver con que la nueva prórroga del Presupuesto 2023 le permite a Javier Milei manejar discrecionalmente las actualizaciones de las partidas de todo el Estado. Dado que este año el presidente adelantó que continuará con la "deep motosierra", eso se verá reflejado en un igual o mayor ajuste al que se realizó durante el año pasado en diversas áreas.

En ese marco, el temario presentado por el Gobierno no incluye la ley de leyes, sino que propuso tratar en su lugar la reforma electoral con la eliminación de la PASO, un nuevo proyecto de Ficha Limpia y el régimen de reiterancia y reincidencia. También se abordarán los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, la ley antimafia, el texto de juicio en ausencia y el proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos.

En el caso de los candidatos del Gobierno para el máximo tribunal, se requieren dos tercios de los votos del Senado, porque un apoyo del bloque de Unión por la Patria es fundamental. Respecto a los otros temas, Martínez adelantó que su espacio no tiene todavía una posición tomada.

"No hemos hecho una reflexión todavía, porque más allá de los rumores y los corrillos nunca hubo instancia real en la que uno pudiera saber qué es lo que quería hacer el oficialismo y en función de eso poder dar un debate puertas adentro. Lo que nosotros tenemos que saber ahora es cuáles son las intenciones del oficialismo y cuál es el eje del debate", sostuvo el jefe de bloque de Unión por la Patria.

En ese sentido, el diputado nacional se preguntó si la eliminación o suspensión de las PASO "es un tema que el Gobierno quiere impulsar para mejorar el sistema electoral, o lo que quiere solamente es tenerlo como una especie de herramienta para el condicionamiento político de los otros espacios" y cuestionó: "¿Vamos a hacer una evaluación sesuda, seria, de un mecanismo que existe o va a ser parte de un debate para retroalimentar este minué entre Macri y Milei respecto a cómo se configura el oficialismo para las elecciones de este año?".

En cuanto a Ficha Limpia, Martínez recordó que Unión por la Patria había presentado su propio dictamen que planteaba que "los temas tenían que llegar hasta la Corte Suprema para que en función de esa definición quede clara la firmeza de una determinada sentencia". El mismo también "ampliaba los tipos de delitos".

"Nosotros nunca estuvimos en contra de que estas cosas se puedan analizar a fondo", manifestó. Sin embargo, el legislador consideró que la iniciativa parece ser una heramienta para el Gobierno en su "supuesta batalla cultural". "Más allá de que se la enuncie con una cantidad de bondades, tiene nombre y apellido", sentenció el diputado, en referencia a quienes argumentan que el proyecto busca "proscribir" a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a fines del año pasado fue condenada en segunda instancia en el marco de la causa Vialidad.