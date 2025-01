Valenzuela movió primero y dejó al resto especulando si irán o no con Milei

Hace aproximadamente dos años, cuando la campaña electoral recién encendía motores, Diego Valenzuela convocó a un grupo de periodistas para hablar “en off” mientras presentaba un proyecto de urbanización para el corazón de su distrito, Caseros, pero en el que además comentó algo de lo que estaba viendo dentro de su campaña en el PRO y alertó: “Ojo con Javier… Lo conozco de la universidad, y creo que va a ser una sorpresa”.

A pesar de que la empezaba a “ver”, siguió apoyando a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, tal cual había dispuesto desde un inicio, en contra del deseo de Mauricio Macri que ya inclinaba su favoritismo en favor de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, a la postre ganadores de las PASO pero referentes de la peor campaña que hizo Juntos en su corta historia política.

¿Por qué causó tanto revuelo y fue considerado “el pase del año” su nueva filiación política como libertario? Porque fue el primero que lo hizo oficialmente desde el PRO, partido del cual ya no formaba parte desde el momento que Macri decidió sacar de la conducción a los aliados de Patricia Bullrich, quien en estas horas está pensando incorporar a sus tres legisladores porteños a las Fuerzas del Cielo que conduce en la Ciudad de Buenos Aires Pilar Ramírez.

¿Por qué decidió hacerlo ahora, en enero, mientras buena parte de la política vernácula está de vacaciones? Porque el que pega primero, pega dos veces. En este caso, avispado que Santilli podría quitarle el lugar de privilegio en la llegada al mundo libertario, avanzó directamente. Inclusive Bullrich se enteró oficialmente luego que él ya lo había hablado con Javier Milei hace quince días en una larga reunión que mantuvieron en Olivos.

Según confesó el propio Valenzuela a un grupo de periodistas, el presidente, antes de autorizar a dar el pase que él veía con beneplácito, le pidió: “Háblalo con Karina y dale para adelante”. Con cierta dosis de malicia, o de picardía, “El Jefe” no lo bendijo personalmente en el comunicado oficial que quedó a cargo de Sebastián Pareja, el presidente libertario bonaerense y armador designado por la Presidencia para todo lo que tiene que ver con ese territorio.

Pareja recibió oficialmente a Valenzuela en el mundo que conduce con Karina Milei.

¿Tiene Pareja la estatura política y los pergaminos para ser el que reciba a un intendente, el primero en todo el país, que tendrá de ahora en más La Libertad Avanza? No. ¿Deberá Valenzuela medir cada paso al igual que le pidieron a José Luis Espert? No lo sabemos. Lo cierto que el economista, apodado en la intimidad como “el profe”, hace rato que no hace campaña por la Provincia ni aparece en los actos armados por la dupla Karina Milei – Sebastián Pareja.

En las redes hubo gestualidades que pueden ser interpretadas de muchas maneras. Mientras que Milei le dio la bienvenida personalmente, Bullrich lo hizo retuiteando una foto de un portal de noticias donde se comunicaba el pase. En su entorno no lo admiten abiertamente porque a nadie le gusta quedar como el esposo o esposa engañada. Pero no hubo una charla estratégica previa entre ambos y la noticia sorprendió, no porque no porque estuviera fuera del radar, sino por la manera. Santiago Caputo fue otro que eligió darle la bienvenida a través de un posteo más que simple, sin foto ni bambollas.

Todos los análisis posteriores insisten en que la llegada de Valenzuela al mundo libertario es el inicio de una cadena de pases que se harán desde el PRO hacia allí. Nadie pensó, por ahora, que la estatura y la impronta que tiene el intendente de Tres de Febrero también puede causar el efecto contrario. Que los que tienen apetencias de apoyar el cambio, y que han sido también destratados por el mundo cambiemista, en especial por Mauricio Macri, ahora tengan dudas de subirse al tren que tiene en el primer asiento a otra figura.

Hasta el momento, el único que cambió de marca sin abandonar su rol vecinalista fue Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, en la Séptima sección electoral, parte del corazón productivo bonaerense. Lo había hecho el miércoles de la mano de uno de sus socios políticos, el ex presidente del bloque de senadores de María Eugenia Vidal, Roberto Costa. También, la foto fue con Pareja, quien sigue siendo el jefe bonaerense. https://www.mdzol.com/politica/2025/1/16/aparecieron-las-pintadas-de-mauricio-macri-en-caba-provincia-de-buenos-aires-1181329.html

Desde su lugar de descanso Santilli, quien ya tiene decidido tomar una carrera independiente del macrismo, insinuó que la movida de Valenzuela no lo hace cambiar de opinión pero sí la oportunidad.

En las cercanías libertarias siempre estuvieron Joaquín De la Torre, quien le acercó la estructura legal que necesitaba en los inicios de su campaña, y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, muy cercano al bullrichismo. Él sí se distanció de su jefe y amigo, Horacio Rodríguez Larreta cuando se disputó la interna presidencial para apoyar a la hoy ministra mileísta. Ninguno de los dos ni tampoco el jefe comunal de San Miguel, Jaime Méndez, está pensando seguir los pasos del jefe comunal de Tres de Febrero con quien se sacaron una potente foto hace dos meses cuando Bullrich estuvo en la localidad que conduce Lanús.

Valenzuela dijo de todas las maneras posibles de entender que no pidió nada a cambio. Sin embargo, todo su equipo político cree que será el primer senador provincial en representación de los libertarios en la Primera Sección Electoral, la zona noroeste del gran Buenos Aires. Si lo hace, le sería muy difícil, producto del significado de la revolución que es Milei, que lo haga de manera testimonial como mucho suponen porque su principal deseo es ser el próximo gobernador bonaerense, donde nuevamente deberá discutir el tema con Pareja, primero, y con otros que también quieren el mismo lugar como Espert, Santilli o el hombre de moda de ese momento, algo que queda claro desde que asumió como intendente, hace 10 años, que no le pesa.