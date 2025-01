La chicana de Manuel Adorni a Victoria Villarruel, a horas de la gira de Javier Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó este viernes un posteo en redes sociales dedicado a la vicepresidente, Victoria Villarruel.

A horas del comienzo de la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos y Suiza, el funcionario hizo un posteo en X, donde, a modo de chicana, le “recordó” a la titular del Senado que será notificada de su responsabilidad de asumir a cargo del Poder Ejecutivo.

“Con el fin de despejar cualquier tipo de dudas les informo que en los próximos instantes la Vicepresidente de la Nación será debidamente notificada de su responsabilidad como funcionaria a cargo del Poder Ejecutivo Nacional en vistas del viaje al exterior que iniciará el día de hoy el Presidente de la Nación. Fin”, publicó el portavoz, con su tradicional cierre.

El posteo de Adorni obedece a la anterior polémica entre el presidente y la vice en diciembre, en medio de la sesión del Senado que trató la expulsión del senador Edgardo Kueider, acusado de hechos de corrupción tras su detención en Paraguay. En aquel episodio, algunos bloques del Congreso indicaron que la sesión podría declararse nula ya que Villarruel no podía estar en el recinto debido a que estaba al frente del Ejecutivo debido al viaje de Javier Milei a Italia.

El posteo del vocero, Manuel Adorni.

Fue el propio presidente, quien no solo aseguró que Villarruel fue debidamente notificada de su viaje al exterior, sino que el planteo de los senadores opositores tenía asidero: “La doctora Villarruel fue notificada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con su secretaria y confirmaron que la vicepresidenta estaba al tanto de lo que sucedería”. "La sesión es inválida y deberá hacerse nuevamente", afirmó el mandatario. Pese a las controversias, la polémica duró unos días y finalmente no pasó a mayores dado que Villarruel pudo demostrar que no había firmado ningún documento oficial para oficializar el traspaso de mando.

El siguiente cimbronazo ocurrió en enero, tras oficializarse otra suba en las dietas de los senadores, que llevaba sus sueldos a $9.500.000. “Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, había expresado el jefe de Estado.

Acto seguido, Villarruel dio una respuesta en X y aseguró que ella cobraba “dos chirolas”, a lo cual Milei acusó de estar “desconectada de la realidad”.

La drástica medida que tomó Villarruel antes de asumir en el Gobierno

La vicepresidente tenía previsto actividades este fin de semana, mientras asumía su rol al frente del Ejecutivo a raíz de la gira de Javier Milei.

La titular de la Cámara Alta canceló su visita a Chubut, donde iba a participar del Festival de la Esquila, a realizarse en Río Mayo. No obstante, los incendios forestales en la localidad del Epuyén y su contacto con el gobernador Ignacio Torres, hicieron que Villarruel opte por quedarse en Buenos Aires y mostrarse a disposición de lo que requiera la provincia.