Ficha Limpia: los detalles del nuevo proyecto y que pasaría con Cristina Kirchner

El Gobierno tiene todo listo para enviar al Congreso su propia versión del proyecto de Ficha Limpia, solo restan los detalles. La versión libertaria de la iniciativa tiene una cláusula diferencial respecto a la que redactó el PRO en su momento, pero su aprobación seguirá siendo un condicionante para una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según confirmaron a MDZ desde la Casa Rosada.

El proyecto está siendo trabajado por el propio presidente Javier Milei con la colaboración del ministro de Defensa, Luis Petri, -con quien estuvo reunido este lunes- el abogado cercano a Patricia Bullrich Alejandro Fargosi y el ideólogo original de la propuesta, Gastón Marra.

Se espera que el texto pulido llegue al buzón del Palacio Legislativo entre este viernes y el próximo lunes, fecha de apertura de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para tratar esta iniciativa, pero principalmente la reforma electoral -que incluye la eliminación de las PASO- y los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa, Luis Petri, tras la reunión para "ultimar los detalles" del proyecto de Ficha Limpia.

Según explicó a este medio una fuente con despacho en la Casa de Gobierno, la diferencia sustancial del nuevo proyecto de Ficha Limpia es su lapso de aplicación. La iniciativa original inhabilitaba a competir a cualquier candidato que tuviera dos instancias de condena por delitos de corrupción.

"Este proyecto tendría la salvedad de que si esas condenas ocurren en el año electoral, recién se inhabilita al siguiente. Como Cristina Kirchner fue condenada en 2024, no podría competir"; remarcaron a MDZ desde Balcarce 50. De esta manera, si tuviera el visto bueno en ambas cámaras, el proyecto pondría fin oficialmente a la carrera electoral de la actual jefa del PJ Nacional.

En su momento, uno de los fundamentos que había dado el Gobierno para demorar el tratamiento de Ficha Limpia, fue que no querían que la iniciativa no fuera interpretada como un intento de proscripción contra la expresidenta. "No es un proyecto contra Cristina", ratificaron en los pasillos de la Rosada, donde sin embargo reconocieron que "a ella le sirve porque se va a victimizar" y sentenciaron: "En el fondo ella fantasea con ir presa".

De aprobarse el proyecto libertario, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedaría inhabilitada a presentarse en las próximas elecciones.

De presentar el proyecto así, el Gobierno también le estaría respondiendo por elevación a los dirigentes de la oposición que habían denunciado un "pacto de impunidad" entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo luego de que la sesión que iba a tratar el proyecto fracasara por falta de quórum -motivada en parte por varias ausencias libertarias-.

"Como que mandamos Ficha Limpia si acá los pelotudos decían que teníamos un pacto de impunidad y no se qué chota. Sigan con sus operaciones, los vamos a pasar por arriba a fuerza de realidad", posteó el viernes pasado una cuenta atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que el proyecto fuera incluido en el temario de extraordinarias.

El posteo de la cuenta de X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo.

Las críticas habían surgido de diputados como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, Nicolás Massot (Encuentro Federal) o el radical Rodrigo de Loredo, que aseguraron tras el fracaso de la sesión que la bancada que responde a Javier Milei había boicoteado el proyecto para que Cristina Kirchner pudiera ser candidata, algo que supuestamente beneficiaba al Gobierno para poder polarizar con ella en los comicios.

El hecho también había agitado el vínculo ya de por sí maltrecho con el PRO, luego de que Mauricio Macri advirtiera sobre "preguntas inquietantes que quedaron flotando para el futuro de la Argentina" tras el naufragio de la sesión y se cuestionara: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?".

El expresidente Mauricio Macri había cuestionado el fracaso de la sesión que se proponía aprobar el proyecto de Ficha Limpia.

En ese momento, los portavoces oficiales del Gobierno, el vocero Manuel Adorni y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salieron a desmentir cualquier tipo de acuerdo con el kirchnerismo y aseguraron que el rechazo al proyecto se debía al peligro que contenía el texto original de que algunos gobiernos provinciales que tildaron como "feudales" -sin especificar cuáles- influyeran en la Justicia para eliminar a sus rivales políticos.

Según Adorni, el nuevo proyecto tendría "los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar". Para enterrar cualquier tipo de dudas, el propio presidente Javier Milei se comunicó con la diputada amarilla que presentó el primer proyecto, Silvia Lospenatto, y le aseguró que juntos trabajarían en una nueva versión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había rechazado las acusaciones de un supuesto pacto con el kirchnerismo para frenar el proyecto de Ficha Limpia.

La iniciativa original preveía inhabilitaciones para aquellos que cometieran delitos como el cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales (es decir, la exigencia de impuestos fuera de la norma), enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento. A estos se sumaban los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Fernández de Kirchner fue condenada el pasado 6 de diciembre en segunda instancia a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz, en el marco de la Causa Vialidad. De esa forma, estarían todos los requisitos cumplidos para que el nombre de la dos veces presidenta no pueda volver a aparecer en las boletas, ya sea en 2025 o en 2027.