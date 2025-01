"Robamaridos y toquetona": Fátima Florez reveló lo que hizo Yuyito González cuando salía con Javier Milei

A pesar del polémico incidente que protagonizó Fátima Florez en las últimas horas en Villa Carlos Paz, la artista se hizo un tiempo esta miércoles para meterle picante al espectáculo. En diálogo con A la tarde, por América TV, destruyó a Yuyito González: la trató de "robamaridos" por Javier Milei y ninguneó su trabajo como conductora.

La relación entre ambas mediáticas se tornó tensa públicamente desde que poco después de separarse de la imitadora el presidente empezara su relación con la exmodelo. Sin embargo, Florez sacó los trapitos al sol y la acusó de seducir a Milei cuando todavía estaban juntos.

Sigue la guerra de primeras damas

Hoy la disputa entre la ex y la actual primera dama subió de temperatura por las declaraciones que hizo Yuyito al ser consultada por la posibilidad de entrevistar a Fátima en el programa "Empezar el día", del que es conductora.

"Dejemos las cosas del pasado en el pasado, yo vivo en el presente. Si me toca entrevistarla voy a decir que no. Nada me va a tocar que no quiera hacer", respondió la vedette. Al escucharla, Fátima reaccionó sin pelos en la lengua: "Sus productores me han llamado muchas veces para ir a un programa que tiene 0,0 puntos de rating al cual yo elijo no ir".

Pero lo más picante vino después: "Nosotras no tenemos relación, no nos conocemos y nunca trabajamos juntas. La conocí cuando pasó el famoso episodio del toqueteo de las partes, del beboteo", dijo, en referencia a un episodio entre Yuyito y Milei cuando todavía no eran pareja. "En ese momento lo vi como algo inofensivo, soy muy naif y nunca se me ocurriría hacer eso", recordó.

Sin embargo, deslizó una pregunta lapidaria: "¿Sabés por qué me quieren tanto las mujeres? Porque no me ven como una roba maridos o una toquetona, me ven como una aliada, una compañera", disparó, dando a entender que Yuyito le "robó" al libertario.

"Yo no conozco su currículum", agregó la imitadora con desconfianza, y recapituló: "Sé que una vez en el 2023 cuando estábamos con Javier y ella había tenido esa entrevista, ella fue a buscar roña a Showmatch, donde yo estaba trabajando, y vino a interceptarme", denunció.

Tras revelar ese supuesto ataque de la actual pareja del presidente, detalló el episodio: "Se me tiró encima a asustarme y amedrentarme. Está registrado por las cámaras. Fue a colgarse, buscar roña y cinco minutos de fama. Días antes había toqueteado a mi novio", sentenció.