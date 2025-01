La ensalada rusa que hizo un conductor de televisión para salir en defensa de Javier Milei

El periodista de espectáculos Tomás Dente se subió a la polémica pelea entre Cecilia Roth y Javier Milei. Tras criticar con dureza a la actriz, se hizo un festín en su cuenta de X pero no contra ella, sino contra un reconocido cantautor español. Empezaron dos y ligaron todos.

Fue Ismael Serrano quien protagonizó un insólito cruce con el mediático argentino, quien lo increpó por salir en defensa de Cecilia Roth y le exigió que salga a pronunciarse por la situación de Venezuela.

"Nada. Solo pasaba por aquí para decir que Cecilia Roth es una actriz inconmensurable", escribió Ismael Serrano en su cuenta de X. El periodista, que en el último tiempo se ha mostrado afín al Gobierno nacional, disparó con una lluvia de reclamos: "Que bueno @SerranoIsmael. Entonces que se autofinancie. Seguro con lo sublime que ES muchos privados querrán sufragar sus proyectos! Gracias por tu aporte!".

En diálogo con LN+, Dente volvió a salir al cruce de Serrano y Roth, a quienes acusó de "no tener la empatía de ponerse en el zapato del laburante que votó esta opción a sabiendas de que el presidente le iba a cortar el chorro de agua a los actores".

Para él, la mejor salida es que los actores que vivieron del estado aprendan a "autofinanciarse". Tras destacar el talento de Cecilia Roth como actriz y subrayar su alcance internacional, arremetió: "Entonces si el tipo que te paga una entrada es el tipo que votó por un gobierno que dijo 'muchachos: hay prioridades', que se autogestionen”.

Cruzada internacional

El cruce entre Dente y Serrano no fue de un par de líneas. Ante la catarata de tuits que el argentino le dedicó directa e indirectamente, el músico respondió: "La actriz en cuestión ha tenido que pronunciarse sobre el Gobierno argentino para que se llegue a esta conclusión. Vaya. Parecería una represalia política. Seguro que no. Jesús no aprobaría semejante sectarismo. Mateo 5:44", dijo el español.

Lejos de abandonar el ring, Dente redobló la apuesta y tiró su bronca: "Te pido por favor que no te embanderes en nombre de Jesús. No seas irreverente. El ego típico de los artistas creyendo ser Dios. Te pido si sos tan amable: algún tweet en contra de la dictadura VERDADERA que padece Venezuela. Muchos venezolanos escuchan tus canciones. Vos podes!!".

Junto a una foto que muestra a una menor con el pañuelo verde pisando un juguete, el presentador argentino de 48 años volvió: "Tu actriz favorita @lachechuroth propulsaba estas marchas corrompiendo la cabeza de los infantes... Vos que sos un exegeta que decodifica el Evangelio como nadie...me averiguarías que diría Jesús en una situación así? Y seguimos esperando tu tweet contra @NicolasMaduro".

"Bien. Nos vamos aclarando. Así que lo de poner en cuestión su calidad actoral pasa por una cuestión ideológica. O sea que sí. Que es puro sectarismo. Gracias por confirmármelo. Mateo 23", respondió Serrano. La novela de Tomás Dente e Ismael Serrano

Dispuesto a continuar con la inesperada escena de pugilato 2.0, Dente le dijo: "En el caso de ella, a mí criterio, es buena actriz con una ideología erronea. En tu caso @SerranoIsmael siempre me resultaste monótono y soporífero artísticamente. Y a nivel ideologico veo que metes mucho Evangelio pero no CONDENAS a gobiernos que generan pobreza y desigualdad". Ante el comentario, el cantante se mostró más firme: "Yo no te falté al respeto. No hice ninguna valoración sobre tu trabajo. Tu mensaje dice más de ti que de mí. Efesios 4,29".

"Tu EGO!!! Tu EGO!!!!! Podes aceptar que a alguien no le guste lo que hacés? Seguimos esperando tu tweet contra @NicolasMaduro. Demostranos vos que no tenes un pensamiento SECTARIO, ni solidaridad "selectiva"... QUEREMOS leerte condenando a un TIRANO DE VERDAD. Vos podes!!!!", le exigió Dente. "Sentime @SerranoIsmael El mejor acto revolucionario que podes hacer en Argentina es venir a tocar GRATIS. El kirchnerismo dejó un tendal de pobres Se consecuente entre el mensaje que predicas y lo que hacés! Ya hiciste mucho dinero!!!! Entregale tu música sin PAGAR a tu gente", insistió.

El cruce escaló tanto dentro como fuera de la conversación, y Dente lo llevó al aire de LN+. "Ismael Serrano se indigna por los coletazos de la gente del Gobierno de Milei pero no se indigna con una Cecilia Roth que en la época de Menem se sacó una foto con Fidel Castro, dictador número uno", sentenció.