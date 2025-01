Con alta venta de entradas, Cecilia Roth le gana una guerra desigual a Javier Milei

Luego de que Javier Milei se burlara de Cecilia Roth por una acusación de censura que formuló la prestigiosa actriz, la venta de entradas de La Madre, la obra teatral que protagoniza la artista en Teatro El Picadero, está con alta demanda de tickets para el próximo fin de semana. Una vez más, el arte demuestra que puede elevarse por encima de todo ataque oficial, y que incluso cuando la guerra es desigual, el público está listo par apoyar lo que corresponde.

Recientemente, Cecilia Roth había cuestionado la gestión de Javier Milei en términos de libertad de expresión en la cultura al argumentar en diálogo con la agencia de noticias española Efeminista: "Yo creo que el gobierno está censurando pero ni hablar, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la Dictadura Cívico Militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. En ningún lugar público se pueden pasar películas que tengan estas cuatro cuestiones. Censuran, literalmente".

Fiel a su estilo de confrontación, sin medir los niveles de desigualdad entre un presidente y un artista, disparidad que no hace más que potenciar el resentimiento y la polarización que atraviesa a los argentinos, Javier Milei arremetió desde su cuenta de X: "Estoy con Leo Cifelli y me cuenta que la gran actriz Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana. Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente es mas fácil llorar censura, antes que aceptar su fracaso".

El tuit con el que Javier Milei arremetió contra Cecilia Roth. Foto: X @JMilei.

Las palabras del mandatario, con el asesoramiento del secretario de Cultura de la Nación, se encontraron con un duro revés, ya que la obra que calificó de "fracaso", y que cuenta con Cecilia Roth como protagonista, figura con baja disponibilidad para adquirir un asiento en las funciones del próximo fin de semana debido a la buena demanda, según consta en Platea Net, la ticketera que vende las entradas para el espectáculo.

La obra protagonizada por Cecilia Roth, con alta demanda de entradas para el próximo fin de semana. Foto: Captura Platea Net.

No es la primera vez que Javier Milei carga contra referentes del mundo del espectáculo desprestigiando sus carreras cuando lo cuestionan. Ya lo hizo antes con Lali Espósito, Pablo Echarri, Esteban Lamothe y Dillom. En todos los casos, lejos de acallar las voces de tales figuras, ha terminado dándoles mayor visibilidad de la que ya han ganado desde hace tiempo con su trabajo, y sin necesitar el fogoneo de los berrinches presidenciales.

El texto de Michel Foucault que Cecilia Roth compartió desde sus redes sociales. Foto: Instagram @ceciroth.

En el caso de Cecilia Roth, también se suma una interesante reflexión de un texto de Michel Foucault que la artista publicó desde su cuenta de Instagram. "El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible", reza el texto del filósofo francés, que claramente la actriz argentina compartió en alusión al ataque de Javier Milei, y a la creciente naturalización de que un presidente devalúe voces críticas desde su pedestal de poder.