Tomás Dente rezó al aire por Yanina Latorre tras su cruce con la angelita

En una farándula que está dando muy poco en materia de chimentos y escándalos, los panelistas y conductores están rascando el fondo de la olla para generar material. En este marco deprimido se dio un nuevo capítulo de la guerra entre Tomás Dente y Yanina Latorre, un enfrentamiento que viene con un arrastre de años.

Es que hace tiempo que Yanina Latorre opina sin filtros sobre Tomás Dente, sus productos y calidad como conductor. Y en los últimos días, el conflicto se potenció tras unos chats virulentos entre la angelita y el productor de Dente.

¿Qué decía sobre Tomi la panelista de LAM en esas conversaciones de WhatsApp? “Fracasado del cable”, fue una de las definiciones que más dolieron al hermano de Fernando, quien luego se la devolvió a la angelita, al calificarla de “estúpida”.

Luego de los improperios, Yanina se defendió en LAM y aseguró que nada de eso que se decía era verdad. Decidido a ir a fondo, Tomás Dente mostró los mensajes agresivos de la rubia a su productor y todo escaló de una manera bizarra cuando el conductor de El impertinente (Net TV) elevó una plegaria con su panel por “los panelistas violentos”.

Yanina Latorre se defendió de las acusaciones de Tomi Dente en LAM. Captura TV.

“Es muy bueno pedir disculpas. Pero, en mi caso, como no hago las cosas con mala leche y como considero que es una estúpida, lo reafirmo y no pido disculpas”, señaló Dente, tras exponer los improperios de Yanina.

Y el productor Federico Levin, sumó: “Yo envío una captura, que es una de las dos que le mandé a Yanina, en donde se la elogia en una y en la otra estás diciendo que es una gran panelista. Y en otra vos decís que hace muy bien de segunda panelista”.

En el programa de Tomás Dente rezaron por Yanina Latorre y los panelistas violentos. Captura TV.

“Bueno, mientras estaba sucediendo eso en el aire, yo me puse a pensar ‘¿Qué camino tomará Yanina?’”, avanzó Levin, y acto seguido mostró la picante respuesta de Latorre: “Ja, ja, ja, ja. Pobre. Igual este fracasado del cable, ¿qué puede decir? No necesito que me defienda”.

El nuevo cruce entre Rodrigo Lussich y Yanina Latorre

Días antes, Rodrigo Lussich había apuntado contra Yanina Latorre en un mano a mano con un programa de la TV uruguaya. "Su forma es lo que le juega a favor, es el personaje que encontró, pero es pan para hoy, hambre para mañana. No se puede sostener eso la vida entera en una carrera", declaró el conductor de Socios del espectáculo.

"Su packaging está hecho desde un lugar de mucha impunidad verbal. Es gente que no tiene nada para perder. Entonces tirás y tirás, y en algún momento te podés quedar sin balas", agregó Lussicha en el ciclo Algo contigo. Inmediatamente, por supuesto, Yanina “lo atendió” con una feroz respuesta. Rodrigo Lussich opinó sobre Yanina Latorre.

"Lo de pan para hoy, hambre para mañana... qué equivocado que estás. Laburo las 24 horas, estoy sobrevendida. A vos te van a patear la cabeza. Fuiste a Uruguay a criticarme. Sos un cagón, criticame acá, en Socios, que te atiendo todos los días. La impunidad es que resisto archivos, no sé si vos los resistís", fulminó la rubia a su colega.