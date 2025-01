Interna sin fin: siguen los misiles del macrismo a Patricia Bullrich

El PRO aún no perdona a su ex presidenta y actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien no sólo se pasó al bando de La Libertad Avanza, sino que afianza su lealtad hacia Javier Milei en reiteradas ocasiones. Las disputas en torno a sus decisiones de campaña dentro del bando amarillo continúan estrenando capítulos, y en esta oportunidad se sumó el exministro de Transporte de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich.

A pesar de los intentos de negociación entre el partido de Macri y el de Milei, las tensiones no parecen resolverse. Un duro comunicado del PRO contra los libertarios puso en relieve esto, y acusó al Gobierno por su "falta de diálogo” y de tener una “visión autoritaria”.

En medio de este tire y afloje, salió a la luz una entrevista de Bullrich en la que insiste en que ella nunca estuvo de acuerdo con rechazar políticamente a Javier Milei. Sus antiguos colegas desmintieron estos dichos y salieron al cruce a través de las redes sociales.

El mensaje de Dietrich a Bullrich.

Este miércoles, fue Dietrich quien se sumó a la batalla desde X: "Patricia Bullrich, compartimos 4 años de gabinete. Fueron 2 reuniones por semana durante 4 años. Vos y yo, fuimos de los ministros que estuvimos todos los años del gobierno de Mauricio Macri. No recuerdo haberte escuchado ninguna crítica de esta índole en aquellas reuniones de gabinete".

"Sí recuerdo como, tanto Mauricio como Marcos Peña, bancaron con firmeza tu gestión cuando había una ola de opiniones que insistía con echar a los gendarmes o licenciarlos frente al caso Maldonado. Fuimos un gran gobierno y vos fuiste una parte importante de ello. Gracias a esos cuatro años, hoy hay otro gobierno profundamente transformador en la dirección correcta, del que también sos parte", señaló el exministro.

De este modo, le pidió a Bullrich valorar su paso por el bando amarillo y el traspaso a otro equipo: "Valoremos el proceso, lo que hemos podido construir juntos, el mandato que nos dieron los argentinos al elegirnos y al bancarnos en aquellas transformaciones que tanto nos costaron. Ahora, las oportunidades que tenés y tienen todos los que están siendo parte de este gobierno son infinitas. Muchos las hemos apoyado por el bien de nuestro querido país y lo seguiremos haciendo porque nuestro norte es hacer lo correcto por sobre lo conveniente".

La entrevista de Bullrich que enojó al PRO

La representante de la cartera de Seguridad había hablado el 18 de diciembre en el programa El Despacho del canal de streaming "Carajo", que conduce "El Gordo Dan". Dicha entrevista se puso al aire este lunes 13, condimentando el conflicto entre el bando amarillo y el violeta, luego del comunicado emitido por el PRO.

Bullrich habló de una reunión que tuvo en abril de 2022 con Juntos por el Cambio, mientras era presidenta del partido: "Yo recuerdo que un día llego a una reunión de Juntos por el Cambio, llego tarde porque venía de un viaje. Estaban firmando un documento diciendo 'con Javier nunca nada en la vida'. Estaba (Horacio Rodríguez) Larreta, (Martín) Lousteau, todos firmando el documento. Estaba Macri también. Y yo les digo: '¿Qué están haciendo? Es una locura, ¿cómo van a firmar esto? Se armó un revuelo".

Según su relato, ella se opuso rotundamente y optó por no sumar su firma. Expresó ante el bando amarillo ser cercana a Milei, y que la campaña sería "todo o nada", como hoy mismo plantea Javier. Bullrich también recordó que aquel día en la reunión, Larreta la habría criticado duramente diciendo que es una extremista.

El bando amarillo, inmediatamente, le respondió a la actual ministra y y desmintió sus dichos. Entre los más indignados, estuvieron el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y el secretario general del Pro, Facundo Perez Carletti.

El mensaje de Patricia Bullrich a Juntos por el Cambio en abril del 2022, luego del comunicado firmado.

Ante esto, fuentes allegadas a Bullrich difundieron una captura que evidenciaría que nunca estuvo en sus planes mantener distancia con el libertario. La foto muestra un mensaje de Patricia el 28 de abril del 2022, que plantea en el chat de la mesa del PRO lo siguiente: "Considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JXC es un error total", e insiste en que alejarse no es diplomático.