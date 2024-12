Guillermo Dietrich: "Sin el PRO, Javier Milei no hubiese podido gobernar"

Ya consolidado el primer año de gestión de Javier Milei, el exministro de Transporte de la Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, habló con MDZ sobre su gestión. Analizó los conflictos del actual mandatario con los gremios del transporte, también sus aciertos, sus errores, y reconoció que sin el acompañamiento del PRO, ni el fracaso del mandato de Alberto Fernández, La Libertad Avanza no habría llegado al poder.

El economista se sumió en la política en 2008, mientras se llevaba adelante el conocido “conflicto del campo”. En ese entonces, decidió involucrarse fundando, junto a Esteban Bullrich, el grupo G25, que luego se convirtió en la Fundación Pensar, un think tank argentino que elabora estrategias electorales y políticas públicas.

Hace una semana atrás, el exministro se posicionaba debajo de los focos noticiosos nuevamente debido a sus dichos: según él, "lo que mejor que le pasó a la Argentina es que haya ganado Milei". Dialogando con este medio, aclaró por qué el libertario no habría podido ganar en 2015 ni en 2019, pero que el ajuste que plantea es posible sólo con la sociedad de hoy.

Entrevista con Guillermo Dietrich

- Bienvenido, Guillermo.

- Muchas gracias. Tengo un especial afecto por Mendoza, tremenda provincia por la que estuve muchas veces. Esquié muchos años en Las Leñas, un gran lugar que muchos dicen que quizás es el mejor lugar para hacer pista en el mundo. Y después trabajamos mucho en el gobierno o junto al gobernador Cornejo. Hicimos la Ruta 40, que toda la parte del sur de la Ruta 40, era un camino de tierra destruido, arrancamos la ruta para el norte también para Mendoza, San Juan, todas las circunvalación de Palmiras y un tema es que hubo un accidente el fin de semana, creo que el viernes o el sábado, de un camión en ahí en la subida al Cristo Redentor, que volcó y aplastó un auto, y creo que hubo un fallecido o más de uno, y todo eso estaba dentro de una mega licitación que trabajamos juntos al Gobierno de Chile, junto al Gobierno de Mendoza, para duplicar el Cristo Redentor, que es el túnel que conecta Chile con Argentina, es el mayor paso fronterizo que tenemos entre los dos países, y mejorar la vialidad de toda la subida, un crédito de 750 millones de dólares, la licitación armada y creo que ya publicada, y como tantas cosas el gobierno de Alberto Fernández lo dio para atrás. Si se hubiese hecho esa obra, ese accidente no hubiese sucedido.

- Se licitó, ¿pero nunca se terminó?

- Nunca se adjudicó, nunca se avanzó. Nosotros la dejamos todo listo, pero es una obra que era de 4 años, súper importante para la economía argentina, para los mendocinos, para los chilenos que están del otro lado de la cordillera, a la altura de Mendoza y al norte y al sur también, porque ese paso se usa muchísimo y estaba la plata, estaba todo, y el gobierno de Fernández por esos criterios de definición de obras que prefirieron hacer desde Vialidad, cordón cuneta, y no estas obras que son estructurales para Argentina.

- ¿Se hizo alguna denuncia de esto?

No, porque acá no hay denuncias, estas son decisiones de gobierno, los malos gobiernos no hacen estas cosas. Los gobiernos que trabajamos para mejorar en serio el desarrollo de nuestro país hacemos estas cosas o hicimos esta cosa, hicimos un montón, una obra binacional requiere de mucho tiempo de coordinación, aparte era poner en funcionamiento el viejo túnel ferroviario, que no se usa hace décadas. Esto lo financiamos con organismos multilaterales, obras de una inversión enorme, 750 millones de dólares, nosotros y el gobierno chileno otros tantos, creo que era un poco menos. Y eso lleva tiempo, pero una vez que hiciste todo eso pararlo realmente es tremendo.

Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de la Nación entre 2015 y 2019. Foto: Analia Melnik / MDZ

- Te hubiese gustado otro mandato de Macri para terminar de consolidar esto.

- Claramente, el 11 de agosto fueron las elecciones PASO, ese mazazo que nos comimos fue el peor día de mi vida laboral, el peor día de mi vida profesional, creo que esa noche lloré, toda la semana fue durísima, totalmente inesperado. Y no porque nosotros no íbamos a seguir, que obviamente impactaba porque habían un montón de planes, todo lo que hicimos se iba a profundizar por dos, tres y por cuatro, sino porque uno sabía de que si ganaba el kirchnerismo, como resultó, iba a ser una catástrofe para los argentinos.

Después yo le planteé a Mauricio, a Marcos Peña y a Horacio Rodríguez Larreta que vi y me llegó información de que había oportunidades de mejora en la fiscalización. Y finalmente tomé la fiscalización de la primera vuelta, armamos un equipo súper profesional, recorrimos todo el país mientras trabajábamos, a la tardecida nos juntábamos con los responsables de cada provincia, e hicimos una máquina fiscalización con 200.000 personas que fue tremendo, fue emocionante, fue súper movilizador, que acompañó a las marchas del Sí se puede. Me quedo con la levantada de argentinos que tuvimos, que principalmente fueron millones de argentinos, que dijeron 'yo confío en esta gente'. Y la contracara fue hace cinco años, creo que el 8 o el 7 de diciembre, el último acto público de Mauricio en Casa Rosada tipo de despedida, que a diferencia de muchas de las marchas de Buenos Aires, en esta marcha el componente de gente humilde era mucho mayor en términos porcentuales que te decían 'me tomé dos colectivos y un tren para llegar', y la gente te abrazaba, me acuerdo que no podía irme, y decía 'por favor, no nos dejen solos'.

Dietrich habló sobre cómo vivió la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones del 2019.

Mucha gente humilde sabía que lo que venía era una catástrofe para ellos y así fue lamentablemente. Ese cuarto gobierno del kirchnerismo, que fue el peor de la historia, con una destrucción enorme. Lo único bueno que dejó, fue que permitió esto de ahora y quizás como país, como sociedad, teníamos que pasar eso para que realmente digamos 'basta el populismo, basta la mentira, basta Alverso, Alberto, Alverso, y hagamos en serio una transformación profunda, que es la que comenzó Mauricio y ahora está encarando Milei.

- ¿Vos decís que Milei hoy llegó al poder gracias al fracaso del gobierno de Alberto Fernández?

- No tengo ninguna dudas de que sin ese proceso, Milei nunca hubiese existido. Para mí, no hubiese sido presidente si hubiese sido candidato en 2015; la sociedad estaba en otro tono, en otro humor, en otro lenguaje, estaba en otra situación económica. Los dos productos que cruzan de una forma más similar a todas las clases económicas de la sociedad, viste que se divide en quintiles, son la carne y la leche. En diciembre del 2015, cuando asume Mauricio o en ese último trimestre en el contexto de la elección del 2015, respecto al diciembre 2023, el último el último trimestre del 2023 el contexto en que asume Macri, bueno, 8 años después, el consumo de leche era 25% superior y de carne 15% superior. 25%, es decir, de 4 litros que tomaba la gente pasó a tomar tres, es impactante esto esto qué significa que nosotros asumimos, en uno de los momentos de consumo y de salario real mejor para los argentinos, y Milei asume en uno de los momentos de consumo y salario real peor para los argentinos. Esto te condiciona toda la agenda, acá la gente cuando asume Milei dice 'che, basta, yo no quiero más de esto'. Acá es 'no me afecten esto'. Es muy distinta esa conversación, por lo tanto, comparar la transformación de Macri con la de Milei es sumamente injusta, los rangos que teníamos nosotros, el margen que teníamos nosotros, para las transformaciones profundas eran muchísimo más limitados que las que tiene Milei, y no por una cuestión de coraje, sino por una cuestión de escucha a la sociedad, de deseo de la sociedad de esas transformación, de agenda pública.

"Comparar la transformación de Macri con la de Milei es sumamente injusta", opinó Dietrich.

Yo viví los aumentos de colectivo, ¿no? Estamos acá sobre la Avenida 9 de Julio, al frente del Metrobús, y cada aumento de colectivo era tremendo respecto a ese planteo que nos hacían de que éramos insensibles, no los viví yo en primera persona, pero sí al lado los de energía. Nosotros hicimos los mismos aumentos que hizo el gobierno de Milei, las facturas de energía estaban todos los días en la televisión, y hoy no hay una factura de energía en la televisión. Teníamos amparos, la Justicia nos fallaba en contra, todo eso acá hoy no existe, y no es que la energía no haya aumentado, y es lo que había que hacer. El humor de la época era totalmente distinto y eso se debió al desastre de gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández.

- ¿Por eso decís que lo que logró este primer año Milei en materia económica solamente lo pudo haber logrado él y no Macri?

- Macri no es candidato, por lo tanto, lo que pienso realmente es que dado cuenta todo este contexto, con esta oportunidad que había, que venga una persona sin ninguna mochila, sin ningún preconcepto, porque nosotros ya habíamos gobernado, ya nos habíamos quemado con la leche, con este nivel de convicción se cruzó con la época de una forma perfecta. Y desde ese lugar, teniendo en cuenta el pragmatismo que tuvo porque él iba a poner a Emilio Ocampo en el Banco Central y terminó haciendo equipo con Toto Caputo y Santi Bausili, gente que venía de la experiencia nuestra del PRO, conociendo al Estado con una política económica que tuvo estos resultados, terminó siendo lo mejor para Argentina. Y yo estoy convencido que desde esa perspectiva, terminó siendo mejor... nunca lo sabremos, pero terminó siendo mejor que Milei gane. ¿Y por qué Milei pudo hacer todo esto?Porque nosotros acompañamos, el PRO; pero si nosotros no hubiésemos acompañado, no hubiese habido Ley Bases, se hubiese rechazado el veto a los jubilados, a las universidades, etcétera. ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos, pero seguro no estaríamos donde estamos ahora, no estaríamos con este riesgo país que se oscila entre 700 y 800, no estaríamos con este dólar a mil y pico, casi sin brecha.

Y la pregunta es, ¿si hubiésemos ganado nosotros, cuál hubiese sido la actitud de La Libertad Avanza? ¿Hubiese sido la misma que la del PRO? Que sin pedir nada a cambio, acompañó el proceso realmente por patriotismo, no lo sabemos, pero sí sabemos que en la mayoría los distritos que gobierna el PRO, LLA lo acompaña, en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias, entonces son las dos conjunciones, es La Libertad Avanza, Milei gobernando, el PRO acompañando con mucha grandeza. Pero eso no significa que LLA es mejor que el PRO, son dos espacios distintos; yo estoy dentro del PRO, no estoy dentro de LLA, estoy cerca de Mauricio Macri y de todo nuestro equipo, trabajo dentro del PRO.

- ¿Tenés buena relación con Macri?

- Tengo una profunda relación con Macri, una enorme confianza, un enorme agradecimiento por lo que aportó al país y por lo que está aportando, realmente Mauricio frente a este año de gobierno se ha mostrado con un patriotismo que no sé si tenemos algún otro ejemplo, porque la realidad es que cuando vemos un montón de casos anteriores, el Pacto de Olivos, hubo transaccionalidad en eso, que no digo ni que está bien ni que está mal, pero acá no hubo transaccionalidad de Mauricio o de nuestros diputados y nuestros senadores, porque después hay personas de carne y hueso que votaron a favor del veto a los jubilados, que votaron a favor del veto de los universitarios, que es mucho más fácil lavarte las manos y decir 'este no es mi problema, es el problema de gobierno, que se hagan cargo de ellos', que es lo que ha hecho la oposición históricamente, la posición históricamente se opuso por oponerse o por relación transaccional, yo te voto esto si me das esto otro, si me das esto, tal ley, tal obra para tal provincia.

Esto no existió en este proceso y yo creo que es súper destacable. ¿Y el PRO por qué sigue teniendo un valor importante? Por este rol de acompañar a las buenas políticas; segundo, porque el PRO no solo tiene muchos equipos, tiene mucha gente súper capacitada, algunos de ellos están en el gobierno como fue todo el equipo de Toto Caputo, Fede Sturzenegger, que trabajó con nosotros en la Ciudad, Banco Ciudad, diputado nacional, Banco Central. El PRO ha sido históricamente un espacio que ha defendido la institucionalidad y que ha planteado una agenda de transformación en cuanto a la transparencia y la ética, y creo que son dos valores o dos activos que hoy no son prioritarios, porque hoy la prioridad es la economía, pero que cuando se vaya resolviendo la cuestión económica, que yo creo que va a suceder en los próximos 2, 3 o 4 años, estas agendas van a tomar más valor nuevamente y el PRO va a estar defendiéndolas ahí. No sé dónde van a estar los otros espacios, esperemos que todos estén en esa agenda; históricamente la agenda de transparencia en la política no ha estado muy presente. Yo creo que nosotros gobernando tanto en la Ciudad como en la Nación planteamos esa agenda, transparencia en la obra pública, transparencia en la información, transparencia en que todo sea digital, público, etcétera. Y creo que seguimos teniendo un rol súper importante en esos dos temas para el futuro de la discusión política argentina.

- ¿Y qué le recomendás hacer al PRO el año que viene, sobre todo a esos dirigentes que tienen coincidencias con el Gobierno, pero no quieren formar parte de él?

Para mí esto hay que mirar lo largo. Cada elección no es un partido que ganaste y perdiste, es parte un proceso. Y vos fijate, nosotros perdimos en 2019, era una catástrofe para Argentina, ganó el kirchnerismo y finalmente, ocho años después del comienzo el proceso, Argentina se está encausando. Entonces, esto tenemos que mirarlo en los próximos 20 años. Y como dije al principio, esto es posible por el gobierno de Macri en el 2015, si Macri no hubiese ganado el 2015 no hubiese existido Milei en el 2023. Digamos, si Macri no se ha ganado, si no hubiese perdido, y si no hubiese gobernado Alberto Fernández. Es una secuencia larga, y creo que muchas veces lo que nos traiciona en la vida en general, en la política en particular, es que miramos corto, vemos todo esto en un juego finito, en un partido River-Boca, y no que es un proceso mucho más largo, lo que puede pasar dentro de cinco años es totalmente incierto, de la misma forma que lo que está pasando hoy era totalmente impensable hace cinco años atrás.

- ¿Cómo viste el primer año de Milei en materia de transporte? Tuvo muchos paros, los conflictos con Pablo Biró, la renuncia de Pablo Moyano a la CGT. ¿Y cuáles serían tus críticas de cara a los otros tres años que le quedan, por lo menos?

- Acá lo que veo es una política económica, donde la política económica priorizó profundamente el equilibrio macro. Y es lo que había que hacer y se hizo muy bien, creo que es milagroso lo que se hizo en Argentina este año. Y al equipo económico, a Toto Caputo, Santi Bausili, Pablo Quirno, a todo el equipo realmente hay que sacarles el sombrero porque era una papa caliente, una bomba que si ponías mal los dos cables, tipo película, explotaba todo por el aire y lo dejó el kirchnerismo, el Gobierno anterior, para para que explote. Y esa explosión hubiese sido una catástrofe para Argentina. El mundo la micro, que es ya específicamente el mundo del transporte, creo que se podría haber hecho mucho más. Si no ibas a hacer obra pública, que no se hizo, y que dentro de la decisión macro de no hacerla me parece bien, agilizá muchísimo cómo es el proceso de las iniciativas privadas en Argentina; hay muchas de esas cosas que creo que se podrían haber hecho mejor. Estamos trabajando el tema y sé que el Gobierno está trabajando, la licitación de la hidrovía, yo creo que tiene enormes oportunidades mejoras y tiene un enorme riesgo de que durante los próximos 30 años el productor argentino pague mucho más por un sobre costo, un valor mayor del que podría ser el dragado de la hidrovía.

Respecto a los próximos tres años, mi mirada o mi comentario es que estos temas son importantes, hay que atenderlos porque terminan impactando en la productividad. Y la productividad es importante no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, que vos tengas una buena tarifa de hidrovía, para ello que tengas una licitación súper competitiva, en igualdad de condiciones para todos los dragadores, que son 4 o 5 en el mundo, todas empresas internacionales. Eso lo que te significa es que a toda la agenda de productividad y de eficiencia que está haciendo Federico Sturzenegger, que es tremenda, es súper importante, hay que aplaudirla y que tiene muchas cosas en el mundo del transporte también, tiene temas en los peajes, camiones, aeronáutico. Pero después, si todo eso por decir ahorraste un dólar por tonelada de grano, y la hidrovía se te encarece un dólar y medio por tonela de grano, todo lo que esté por acá lo perdiste por allá. Y en Argentina tenemos un desafío de productividad enorme; mañana no porque no se genera de un día para el otro, en los próximos 10 años, sí.

- ¿Si hoy el Gobierno te hace una propuesta hoy, formarías parte del oficialismo?

- No. Yo personalmente, Guillo Dietrich, no tengo ninguna intención de volver a la función pública en el corto plazo. Frente a cualquier gobierno, cualquier desafío de formar parte de la función pública. Y aunque no fuese así, yo soy parte del PRO. Formo parte de un espacio y cualquier conversación de eso es dentro de conversaciones de espacio. Yo entré a la política por mi deseo de transformar el país, que inicialmente fue la Ciudad y finalmente fue el gobierno nacional, y entré a un espacio que creo que hizo un aporte enorme entre otras cosas por sumar mucha gente nueva a la política, el PRO fue el primer espacio después de mucho tiempo que realmente sumó un montón de gente sin preguntarle nada, si era radical, peronista, liberal, y así sumó muchísima gente nueva que para mí oxigenó muchísimo la política argentina. Y en eso, Mauricio especialmente, pero no solo, porque hubo un montón de gente junto a Mauricio, creo que hizo un aporte muy grande y yo tengo un enorme agradecimiento a eso. Y me parece que el PRO sigue teniendo mucho para ofrecerle a la política argentina, y estoy seguro de que el PRO también en su gran mayoría incluye un montón de valores con los que yo me siento identificado, por lo tanto, cualquier conversación es de un espacio a otro espacio, y no son conversaciones individuales.

- La Provincia de Buenos Aires pretende comprar acciones de Aerolíneas Argentinas para intentar evitar su venta. ¿Qué opinás de esta medida de Kicillof?

- ¡Es un delirio! ¿A qué valor? ¿Le sobra la plata a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué valor estratégico tiene aerolíneas para la provincia? Aeroparque está en la Ciudad, Ezeiza principalmente se alimenta de aerolíneas internacionales. Sólo dos aeropuertos con algunos vuelos de aerolíneas, Mar del Plata y Bahía Blanca. Ya veremos cuánto éxito tiene en su propuesta.

Filmación: Analia Melnik/MDZ