Cómo reaccionó Javier Milei al comunicado enviado por el PRO: "Está molesto con..."

En el marco del llamado a sesiones extraordinarias por parte del gobierno Nacional, el partido liderado por Mauricio Macri se mostró conforme a medias, ya que, si bien aprueba la agenda de temas, tuvo reparos con algunos aspectos como la omisión de la administración libertaria a incluir el debate por el Presupuesto 2025.

Luego de conocerse los temas a debatir en el próximo llamado a sesiones extraordinarias, el PRO emitió un comunicado en el que cuestionó al gobierno de Javier Milei y lo tildó de tener una "visión autoritaria" debido a la exclusión del Presupuesto en la agenda parlamentaria. Las críticas, además, provinieron de diferentes sectores del arco político.

En relación a esto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó las críticas del partido amarillo y las calificó de "fuera de lugar". En este sentido, aseguró en declaraciones radiales que "el presidente está molesto con algunas consideraciones que ha hecho el PRO en su último comunicado, fundamentalmente por la no presentación del Presupuesto en extraordinarias. A nosotros nos parece absolutamente fuera de lugar".

No obstante, subrayó que las declaraciones fueron "decisión del partido", y que "muchos dirigentes importantes no estaban de acuerdo con ese comunicado y no fueron consultados. Sé que entre ellos han tenido discusiones internas", manifestó el ministro. A pesar de las declaraciones, Francos puso paños fríos a la escalada y resaltó que "más allá de las diferencias que puedan haber tenido", la relación entre el ex presidente Mauricio Macri y Milei es "muy buena".

La respuesta del exministro de Interior a las críticas del PRO se dan en medio de la tensión entre el partido de Mauricio Macri y La Libertad Avanza (LLA) por las negociaciones en torno a una posible alianza electoral de cara a las elecciones legislativas de este año.