El comunicado del PRO enciende alarmas internas para Mauricio Macri

Parece haber una estrategia contradictoria por parte de Mauricio Macri, en esta carrera por aliarse con Javier Milei de cara a las elecciones de este año. A pesar de haber aceptado la oferta del libertario de "arrasar con el kirchnerismo" estando unidos, autorizó a que el partido critique al oficialismo a espaldas de algunos miembros suyos, y comienza a tejer tensiones con sus propios colegas.

El lunes 13 se difundió un duro comunicado del PRO, que le muestra los dientes al gobierno; lo acusa de no prestarse al diálogo y adoptar "una visión autoritaria" al no sumar el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias de enero y febrero. "Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta", indicaron.

Fue el expresidente quien autorizó dicho mensaje, para desagrado del mileísmo y sorpresa de muchos macristas. El jefe de bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, el mandatario chubutense, Ignacio Torres, y el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, entre otros, desconocían la letra chica del comunicado hasta que fue enviado al chat del bloque para ponerlo en debate. Inmediatamente se manifestaron en contra de la esencia del mismo.

El duro comunicado del PRO contra el Gobierno.

"Tiene que tener el consenso de los principales actores, los gobernadores el bloque y los intendentes", fue una de las quejas que trascendieron. Sus desacuerdos con Macri descansan en que el electorado del partido puede verse confundido por este tire y afloje constante. "Hay que ser claros", dispararon desde el entorno del PRO.

Allegados a un diputado del partido explicaron que este conflicto se debe a una tensión entre los primos Macri y el resto del grupo. Las intensiones de acordar con Milei conviven dentro del bando amarillo, pero la verdadera disputa es cómo y cuándo. Mauricio y Jorge apuestan a un juego que puede no salirles tan bien: ponen condiciones y llevan al límite la relación con el Gobierno, como quedó demostrado en el comunicado.

Sin embargo, desde otras esferas del PRO recalcan que esta es una decisión puramente de Mauricio. El más afectado, según dicen, sería Ritondo ya que se juega una partida en su terreno y golpea directamente a su imagen. Para el expresidente, sin embargo, no hay repercusiones y "no tiene nada que perder".

Los soldados que Macri tiene (o tenía) pensado enviar para dialogar con La Libertad Avanza son Soledad Martínez, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y, primeramente, a Cristian Ritondo. Por lo tanto, se trata de una estrategia confusa pero, según dicen, que también parecer ser algo histórico de él.

Ritondo, el más afectado en esta crisis del PRO.

Nadie del partido -denuncian- estaba al tanto de la existencia de ese mensaje hasta que se publicó. Otros insisten en que se tomó conciencia del mismo justo antes de que salga. De cualquier modo, intentaron echarle agua al fuego: si bien calificaron lo sucedido como "un cimbronazo", no habría una ruptura real ni tampoco una pelea feroz, aunque el oficialismo saca provecho de esta interna.

Crisis en el PRO, ¿una ventaja para Milei?

Miembros de La Libertad Avanza analizaron la situación y lo que ven desde su lugar: que las oposiciones continúan agrietándose entre sí. No sólo el kirchnerismo, sino también el macrismo y el radicalismo, lo que los muestra "más sólidos". Las encuestas, además, alimentan el ego mileísta al mostrar al libertarismo como la fuerza dominante, pero esto no quita que también concentra rispideces. Tampoco puede negar que necesita alianzas; en el Congreso siguen siendo minoría, y el apoyo macrista fue clave tanto para que Milei llegue a la presidencia, como para que pueda consolidar su primer año de gestión.

"La idea es alinearse", deslizan desde el lado oficialista, pero denuncian que los miembros del partido amarillo no quieren dar el brazo a torcer y perder su esencia. Este otro bando opina exactamente lo mismo de ellos: que la mayoría de los libertarios no tiene intenciones de darles lugar en los comicios de este año. Hablan de una lucha de egos y, en paralelo, la grieta en el macrismo toma profundidad.

La reunión de Juntos por el Cambio que incomoda a Bullrich

Una entrevista de la ministra de Seguridad y exlíder del PRO, Patricia Bullrich, salió a la luz y echó leña al fuego. Ella apareció en diciembre en el programa El Despacho del canal de streaming Carajo que conduce "El Gordo Dan", cuya entrevista se puso al aire este lunes.

La titular de la cartera de Seguridad recordó durante la entrevista una reunión que tuvo en abril de 2022 con Juntos por el Cambio: "Yo recuerdo que un día llego a una reunión de Juntos por el Cambio, llego tarde porque venía de un viaje. Estaban firmando un documento diciendo 'con Javier nunca nada en la vida'. Estaba (Horacio Rodríguez) Larreta, (Martín) Lousteau, todos firmando el documento. Estaba Macri también. Y yo les digo: '¿Qué están haciendo? Es una locura, ¿cómo van a firmar esto? Se armó un revuelo".

Según su relato, se opuso rotundamente y optó por no sumar su firma. Expresó ante el bando amarillo ser cercana a Milei, y que la campaña sería "todo o nada", como hoy mismo plantea Javier. Bullrich también recordó que aquel día en la reunión, Larreta la habría criticado duramente diciendo que es una extremista.

Macri y Bullrich, de aliados a una profunda enemistad.

"Javier me planteó varias veces ir juntos a las PASO. Se notaba esa cercanía. Ahí nosotros ganamos las elecciones del 2021, las parlamentarias. Entonces, fue difícil en ese momento romper Juntos por el Cambio, y preferí ir a las PASO (del 2023) y gané contra un aparato total que usaba recursos del Estado, que tenía las peores prácticas que te podés imaginar. Y después vino la campaña. Y yo me arrepiento de no haber seguido teniendo la misma actitud que había tenido antes. Me arrepiento de haber dicho algunas cosas en la campaña, porque creo que para mí era claro que Javier y yo competíamos del lado del cambio, y que (Sergio) Massa competía del lado de la continuidad", añadió la ministra.

Maximiliano Ferraro fue uno de los que cruzó a Bullrich por esta entrevista y señaló que la única verdad que dijo fue que en aquella reunión del 2022 llegó tarde. "Ese día, corriste a alguien del equipo de comunicación y te pusiste a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final", disparó el diputado de la Coalición Cívica, y añadió: "No puedo dejar de recordar lo que decías vos, tu equipo de campaña y Derek Hampton sobre Javier Milei".

Ferraro insistió en que ese día se tomó una foto de ella consintiendo con este alejamiento a Milei. "Después, no sé qué te pasó, pero hiciste un berrinche político, y eso está más que patentado en el chat que teníamos los presidentes. Patricia, deja de agredir y de bastardear a excompañeros de Juntos por el Cambio. Si tomaste tu decisión de irte con La Libertad Avanza, hacelo tranquila y sin violencia, pero no te lleves puesta la verdad ni a quienes alguna vez compartimos espacio con vos", agregó.

Otro actor que se sumó a esta batalla fue Facundo Perez Carletti, secretario general del PRO: "Esta foto es del día que Patricia hace referencia, más precisamente se retrata el momento en que se escribía el comunicado: 27 de abril del 2022, si dudan googlen. Fue un comunicado ridículo, causo una repercusión negativa en las redes, cuando PB vio eso salió a negar el comunicado que ella misma escribió y firmó. Saquen sus propias conclusiones".

Allegados a la ministra dieron a conocer este martes 14 una captura que evidenciaría que nunca estuvo en sus planes mantener distancia con el libertario. Se trata de un mensaje de Bullrich del 28 de abril del 2022, días después del comunicado en cuestión, y que plantea en el chat de la mesa del PRO lo siguiente: "Considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JXC es un error total".

El mensaje de Patricia Bullrich a Juntos por el Cambio en abril del 2022, luego del comunicado firmado.

"Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales", señaló.