"Toma a la gente de idiota": las duras críticas de Agustín Laje hacia Cecilia Roth

Tras el fuerte cruce que se desató entre Cecilia Roth y Javier Milei, el intelectual liberal, Agustín Laje, salió a apuntar contra la actriz y dijo que "está tomando a la gente de idiota", al denunciar que el Gobierno nacional ejerce censura contra ella. "Acusa que hay censura, así como muchos otros actores que han vivido del Estado", lanzó.

El escritor argumentó que "la censura es un acto de agresión contra un derecho llamado libertad de expresión" y que "busca impedir que el otro se exprese con libertad y para eso lo puede lograr de varias formas: o te lastimo físicamente, o expropio los medios materiales con los cuales vos te expresas".

La actriz Cecilia Roth quedó en el ojo de la tormenta tras criticar a Javier Milei.

Sin embargo, negó que esto suceda con la actriz y apuntó: "De hecho, que esté denunciando censura en todos los medios de comunicación es una prueba de que no hay censura".

Tras afirmar que lo que Roth está en contra de la caída de la "hegemonía kirchnerista" sobre la cultura, redobló la apuesta: "Lo que le molesta no es que no se puedan ver las películas donde aparece Lali Espósito, porque cualquiera puede ir al cine o velas en su computadora o en su tele; lo que le molesta en todo caso es que Lali Espósito ya no reciba la suma multimillonaria de parte de la casta política para desempeñar sus actividades artísticas".

Dicho esto, subrayó: "Eso es lo que le molesta y la gente lo sabe. Nadie puede seriamente sostener que en Argentina hay censura cuando la libertad de expresión está totalmente garantizada. Que te quiten el subsidio es devolverle la libertad a la gente, porque cuanto más subsidio a un sector más le tengo que quitar al otro", cerró Laje.



El cruce entre Cecilia Roth y Javier Milei

La polémica empezó cuando la actriz acusó a la gestión de Javier Milei de ejercer censura sobre películas que tocan ciertos temas en espacios públicos. Tras la viralización de sus declaraciones en diálogo con la agencia EFE, el presidente le respondió a la actriz adjudicándole un presunto fracaso de taquilla con la obra teatral La madre, de la que es protagonista.

"Yo creo que el gobierno está censurando pero ni hablar, estoy segura", había afirmado Roth, y puntualizó: "No se puede hablar sobre la Dictadura Cívico Militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. En ningún lugar público se pueden pasar películas que tengan estas cuatro cuestiones", afirmó.

Disparado, Milei respondió desde su cuenta de X: "Estoy con @leocifelli y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana, Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente es más fácil llorar censura, antes que aceptar su fracaso".

Sin embargo, Roth le sumó un capítulo a la polémica en Radio Con Vos, donde afirmó que el presidente se ocupa de cosas “sin importancia” e ironizó con que le dio prensa dado que, lejos de "fracasar" el espectáculo está "sold out" a partir del cruce que tuvo con el libertario.