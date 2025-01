Javier Milei fulminó a Cecilia Roth y contó cuántas entradas vende por semana

Tras la polémica que desató la actriz Cecilia Roth al afirmar que la preocupa la “censura” que ejerce el Gobierno sobre los artistas, el presidente Javier Milei la expuso en las redes con un dato clave.

En su cuenta de X, el libertario compartió una información que le dio el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. “Me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura”, ironizó Milei.

Dicho esto, agregó: “Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso”, y cerró con su remate habitual: “CIAO!”.

Javier Milei apuntó contra Cecilia Roth en X.

Inmediatamente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adhirió a las palabras del mandatario y arremetió contra la actriz. “Todo ex-subsidiado es intolerante al fracaso expuesto por la falta de demanda de su producto o servicio. Fin”, sentenció.

Días atrás, la reconocida actriz lazó duras críticas hacia las políticas culturales del Gobierno nacional. Durante una entrevista con Efeminista, expresó su preocupación por la censura y los recortes al ámbito cultural, señalando que el mandatario libertario busca desmantelar instituciones fundamentales como el INCAA.

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", afirmó Roth.

En esa línea, argumentó que todo lo filmado anteriormente que tenga este tipo de contenido "no se puede ver en ningún lugar público", e incluyó en la lista de temas prohibidos "a ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño".

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el Gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", disparó.

Las declaraciones de Cecilia Roth generaron múltiples reacciones: por un lado, el apoyo de gran parte del campo cultural y, por el otro, las duras críticas de figuras del Gobierno y otras más afines a la ideología libertaria. Hoy, Milei redobló la apuesta y contraatacó a la actriz. ¿Se hará eco de las declaraciones del presidente?