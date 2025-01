"Robamos demasiado": la estrategia baitera de un streaming kirchnerista para que los levanten los medios

En las últimas horas se hizo viral un insólito corte del programa "Vacaciones Pagas" del canal de streaming peronista Eva TV. "Se hacen los re picantes, los re porongas y ni en pedo vienen acá y se bancan un mano a mano", dicen los conductores, en referencia a los influencers libertarios. El video se hizo furor, pero era un "bait" para salir en los medios.

Además de invitar a una pelea, en el recorte reculan en chancletas sobre puntos claves del clásico discurso kirchnerista e incluso reconocen que es probable que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se haya "robado todo".

"La gente se hartó del modelo del kirchnerismo" postuló uno de los conductores, a lo que sumó que por algo Javier Milei "ganó democráticamente". Sin embargo, en cuanto el video escaló en las redes, salieron a aclarar que era una estrategia para que los medios los levanten. "Chicos, es 14 de enero, estábamos aburridos", fue su insólita explicación.

En el fragmento presuntamente actuado del streaming, uno de los conductores asume, como kirchnerista, que "si nosotros no reconocemos que robamos demasiado, se nos fue la mano en el choreo". "Pará, no, boludo", le responde su compañera.

Atónita, la streamer reconoció que La Libertad Avanza ganó las elecciones democráticamente, pero, como parte del supuesto acting, exigió: "Que ahora hagan algo, porque no están gobernando bien. Estaría buenísimo que vengan acá, por ejemplo, a EVA TV, y den la cara, loco".

Elevando la voz, insistió: "No te digo Santiago Caputo, pero que vengan algunos de los funcionarios, que venga algún ministro, que venga alguien que esté dentro del Gobierno, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, lo que sea. Que vengan acá y den explicaciones, que den la cara".

En contraposición, del otro lado de la mesa, el conductor blanqueó: "Es que no vienen acá porque la gente no los quiere escuchar a nosotros. No quieren saber más nada del peronismo" afirmó, porque, según explicó, "tienen el culo sucio".

Ni bien trascendieron sus dichos por la invitación hacia los libertarios a sumarse a una pelea, salieron corriendo a negar la seriedad de sus propias declaraciones. "Qué bait le metemos. Invéntense algo que tengamos que decir nosotros donde vamos a quedar mal", dicen en un corte del programa que ellos mismos compartieron.