Julio Cobos palpita las sesiones extraordinarias y cuestiona la eliminación de las PASO

En la última semana se dio a conocer que el presidente Javier Milei firmó el decreto para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, que serán entre el 20 de enero y el 21 de febrero El temario de proyectos a tratar incluye la "Ley Antimafias", modificación del Código Procesar Penal a fin de regular el "Juicio en ausencia", régimen de reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación.

En diálogo con MDZ, el diputado nacional mendocino Julio Cobos dio su visión acerca del llamado a sesiones e hizo foco en los cambios en materia electoral.

Es que, precisamente, la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral propone entre otras cuestiones eliminar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), además de modificar la Ley Orgánica de partidos políticos y su sistema de financiamiento.

Para el Gobierno, las PASO "han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la

economía y el tiempo de los argentinos", con un costo solo en el año 2023 de $45,445 millones de pesos y la obligación para los

argentinos de "tener que ir a votar el año pasado tres veces". En este sentido, Julio Cobos consideró que, al tener en cuenta que se vienen los comicios de medio término, "no es la oportunidad para tratarlo en un año donde va a haber elecciones. Estos temas se tratan y se consensuan con anterioridad, como la eliminación de las PASO. No hay un consenso mayoritario sobre esto, pero seguramente gran cantidad de los temas que han sido propuestos van a salir antes de las sesiones ordinarias. Es una manera de adelantar en este nuevo año lo que quedó pendiente del año anterior".

Cobos, al igual que el radicalismo en general -en especial el mendocino- aseguró no estar de acuerdo en eliminar las PASO. "Se puede modificar, podemos discutir si son obligatorias o no, los costos y hasta los desdoblamientos... Habiendo Boleta Única, como tiene Mendoza, es un desdoblamiento en sí", sumó y anticipó que se conversará entre los integrantes del bloque en los próximos días. "Nos reuniremos la semana después del 20 de enero", indicó.

Para que esta iniciativa prospere, es imprescindible lograr una mayoría especial en el Congreso, lo que implica obtener 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. En este contexto, el oficialismo necesita alcanzar consensos con el PRO, la UCR, bloques provinciales y Unión por la Patria (UxP).

El Gobierno cuenta actualmente con 39 diputados y ya tiene asegurado el apoyo de 8 legisladores de Innovación Federal, 3 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 3 del MID, una representante de Creo y la mendocina Lourdes Arrieta de Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal, sumando un total de 55 votos. Sin embargo, le hacen falta al menos 74 respaldos adicionales.

En cuanto al PRO, esta fuerza apoya, como primera medida, la suspensión de las elecciones primarias para 2025, una postura que podría ser acompañada por buena parte de los legisladores de Unión por la Patria alineados con sus respectivos gobernadores. Esto facilitaría alcanzar los 129 votos necesarios para aprobar la propuesta. La la UCR y el bloque Democracia para Siempre rechazan tanto la eliminación como la suspensión de las PASO, postura que también comparte la Coalición Cívica, que se opone a modificar las reglas de juego para las elecciones. Se retoman las actividades en el Congreso tras el llamado a sesiones extraordinarias.

Otras proyectos en el temario

Por fuera de lo electoral, se tratará el nuevo proyecto de Ficha Limpia, en el cual se está trabajando y aún no se conocieron los detalles, luego de que se cayera el proyecto originario de la diputada del PRO Silvia Lospennato, situación que derivó en un conflicto entre ese partido y La Libertad Avanza y hasta se acusó al oficialismo de tener un "acuerdo con el kirchnerismo". Ahora, Milei busca enviar una iniciativa nueva. La misma, en términos generales, tiene como fin impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este domingo que el oficialismo enviará "un proyecto de Ficha Limpia que se trabajó desde noviembre" pasado. "Dijeron que teníamos un acuerdo con el kirchnerismo. Fue totalmente falso. Sólo queríamos tener el mejor proyecto para esto", manifestó a Radio Rivadavia el funcionario.

En este sentido, Cobos opinó: "Inexplicablemente, por falta de quórum -inclusive del propio oficialismo-, no se trató Ficha Limpia. No sabemos. Había consenso y con dictamen. Si entra un nuevo proyecto habrá que volverlo a discutir en comisiones. La otra opción es que, sobre el dictamen, se acepten sugerencias y cambios. Habrá que ver cuál es la propuesta del Ejecutivo que no conocemos". Javier Milei y Guillermo Francos.

En tanto que Cobos también destacó el el proyecto de Juicio en Ausencia, que es de su autoría y que forma parte del temario. El mismo -que tiene dictamen- habilita a avanzaren el juicio para esclarecer el atentado a la AMIA, ya que permitirá juzgar a funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbollah señalados

por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.

"Juicio en Ausencia es un proyecto mío, pero se unificó con uno del oficialismo, así que hay consenso para sacarlo", comentó el exvicepresidente al respecto.

Finalmente, Cobos lamentó que la pauta presupuestaria 2025 no haya sido considerada. "Es una lástima que el Presupuesto no se haya incluido, Seguramente va a haber pedido de incluirlo porque la verdad es que no se puede estar dos años consecutivos sin presupuesto o con uno que ya data prácticamente del 2022 porque fue confeccionado en ese año y ejecutado en el 2023, 2024 y ahora en el 2025 con toda la discrecionalidad que eso implica", lanzó.