Javier Milei se mostró furioso con una militante kirchnerista: "Kukas aberrantes"

El presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para apuntar contra una militante del kirchnerismo. Se trata de Mayra Arena, quien en un programa transmitido vía streaming aseguró estar a favor de la corrupción en la obra pública porque "estimula" a que se ejecuten proyectos, los cuales desde que asumió la administración nacional libertaria fueron frenados casi en su totalidad.

"La corrupción de la obra pública, que es por la que yo he hablado siempre que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Si las partes muerden de ahí, entonces te conviene que haya de esas cosas. Es de las corrpciones más transformadoras. Es el roban pero hacen, hacen y hacen. No me calienta", dijo la consultora política Mayra Arenas en Blender.

Esto generó la reacción de Javier Milei, quien citó el video -de agosto de 2024, pero compartido nuevamente ahora- y dijo en tono furioso: "Kukas aberrantes. La reflexión de los kukas contiene al menos dos grandes problemas: 1. Robar está mal. No importa lo que hagas con el destino de los fondos robados. 2. Técnicamente también está mal. La obra pública se financia con los impuestos (presentes = explícitos; emisión de dinero = inflación; futuros = deuda)".

"Por ende, así como crea una obra destruye producción y trabajo en otra parte de la economía por los impuestos. Al mismo tiempo, aún sin corrupción la asignación es mala porque no es lo que prefiere la población (de hecho, elegiría y elige otra cosa)", sumó Milei.

Y finalizó: "Si encima hay robo el resultado es aún mucho peor. En el fondo, aquí los kukas proponen el modelo de Sodoma (donde estaba permitido robar), el cual terminó con la destrucción de dicha ciudad. KIRCHNERISMO = KAOS + ¡POBREZA CIAO!".