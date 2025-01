Dos reacciones distintas que reflejan los ánimos en el PRO tras los guiños libertarios

Las repercusiones puertas adentro del PRO no paran de generarse a partir del ofrecimiento del Gobierno de "ir juntos" en las elecciones legislativas de este año. Algunas reacciones se hacen públicas y dejan en evidencia las lógicas posiciones encontradas frente a esa propuesta.

La diputada nacional del PRO, Sabrina Ajmechet, manifestó su apoyo a una posible alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Según la legisladora, ambas fuerzas comparten un objetivo común: impulsar el cambio que necesita Argentina.

"No veo ninguna razón política para no ir juntos. Tenemos que trabajar en una oferta electoral unificada que reúna al PRO y a La Libertad Avanza", sostuvo Ajmechet en declaraciones al programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia. Además, afirmó: "Estoy convencida de que el objetivo común es compartido por ambas fuerzas. Tenemos que llegar al Congreso fortalecidos".

Respecto a la concreción de esta alianza, señaló que será "un proceso de acercamiento" entre los líderes de ambas fuerzas, el expresidente Mauricio Macri y el actual presidente de la Nación, Javier Milei. "Hoy la gente nos dice ‘tienen que estar juntos’. Después entiendo los motivos personales, pero tenemos que priorizar la unidad", agregó.

Ajmechet también hizo referencia a las recientes internas en Juntos por el Cambio, destacando el desgaste que generan. "A nadie le interesan nuestras internas. Si hay algo de lo cual estoy convencida, es que todos los que queremos la misma Argentina debemos estar juntos", afirmó.

Por otro lado, el gobernador de Chubut Ignacio Torres aclaró rápidamente cuáles son sus límites para apoyar un eventual acuerdo: "Si solamente es un acuerdo coyuntural electoral, no se gana nada, es un acuerdo vacío. El único que sirve es uno en el marco de una agenda común. En mi caso, si bien celebro que haya una mesa de trabajo porque si solo se trata de una ingeniería electoral queriendo condicionar al electorado es la crónica de un fracaso, no tengo ninguna duda que por lo menos nosotros desde Chubut no avalaríamos un acuerdo sin ningún trasfondo".

Torres reclamó que primero se defina una agenda, cuestionó actitudes sin dar nombres y remarcó sus diferencias con el estilo de comunicación del presidente: “Me da lástima cuando veo dirigentes que yo respetaba mucho porque tenían una agenda propia, un volumen muy importante, y hoy los veo hablando parecido a Milei, peinándose como Milei para sacar un voto. Eso me parece que es indigno en algún punto y muestra que hay una política vacía de contenido que no sirve para nada. El coraje se demuestra con firmeza, pero también con tolerancia y con respeto".