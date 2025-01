"La verdad sobre IMPSA": los cuestionamientos de un exdirector de la empresa

El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza resolvieron preadjudicar las acciones estatales de la empresa IMPSA al consorcio IAF, liderado por Arc Energy. La decisión fue tomada tras la recomendación de la Comisión Evaluadora, integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y el Ejecutivo mendocino.

Tras conocerse la noticia, un exdirector de IMPSA salió con los tapones de punta a través de las redes sociales. Se trata de Julio Totero, que se desempeñó en el puesto entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, cuando decidió dar un paso al costado. El dirigente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) blanqueó sus cuestionamientos contó "la verdad sobre IMPSA" y afirmó "no haber sido escuchado".

"La verdad sobre IMPSA. Es difícil que se entienda cuando las opiniones son solo producto de la vereda ideológica en la que cada opinador se encuentre. Lo cierto es que es una empresa estratégica para el sector energético nacional. Ahí estamos todos de acuerdo. Fue un acierto la capitalización del año 2021, de lo contrario la compañía quebraba y empresas como estas no se recuperan más. . Es un acierto la capitalización actual, ya que la empresa debe volver a tener una administración privada", comenzó Totero.

Luego, cuestionó al Gobierno nacional y al provincial al asegurar que "fue un error del gobierno de Milei extender tanto los plazos de los acuerdos. Fue un error de Mendoza no involucrarse más en el asunto. No deberían haber llamado a una licitación internacional, no era necesario, lo dije en su momento: No había más interesados".

Julio Totero se descargó en las redes sociales.

"Muchos ex funcionarios -Eduardo 'Wado' de Pedro y Pablo Bercovich-, se rasgan las vestiduras diciendo que 'han regalado la empresa'. Cuando fueron funcionales a CFK no hicieron nada para ayudar a cobrarle a Venezuela, le dieron 2 centrales hidro a los chinos y asfixiaron la empresa, etc.", aseveró.

Y agregó: "Mientras fui director durante 8 meses, propuse opciones para tener un buen plan de negocios, de comunicación y una estrategia: Nadie escuchó. Ni Nación, ni Mendoza. No hay Plan B. Habíamos ganado una licitación en Córdoba (110 millones), podíamos hacer El Baqueano y nada".

"Durante 2023 no se podían importar insumos, en 2024 El FONDEP desfinanció la empresa porque incumplió varios contratos y se paralizó la obra pública. Se consumieron los fondos disponibles y no había dinero para sueldos. Los accionistas no pusieron un peso. Hoy estamos a la puerta de una nueva capitalización, aclaro esto porque no es una 'privatización", como lo quieren vender. Celebro este momento, pido que la toma de posesión sea cuanto antes. Hay que volver a producir con fuerzas, como lo fue hasta hace 10 años", comentó el metalúrgico.

Y concluyó: "Por los trabajadores, por la industria nacional, por el desarrollo tecnológico, por el país y la provincia. Todos por IMPSA, emblema de la Industria Argentina en el mundo. No la dejemos caer, ayudemos sin egoísmos políticos, ni oportunismos, al desarrollo nacional". Totero manifestó su opinión.

Los avances en la privatización de IMPSA

El consorcio presentó una oferta de 27 millones de dólares como aporte de capital, con un cronograma de integración ajustado a las necesidades de la compañía. Además, IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para negociar el refinanciamiento de la deuda de 576 millones de dólares que IMPSA mantiene con sus acreedores.

La oferta, la única recibida, fue considerada adecuada por la Comisión tras una evaluación que incluyó la idoneidad y capacidad financiera del consorcio, así como la vigencia del seguro de caución. Según el informe, la propuesta cumple con los requisitos necesarios para garantizar la continuidad operativa de la empresa.

En caso de que el consorcio logre la conformidad de los acreedores para renegociar la deuda, se procederá a redactar el contrato de compraventa de acciones, que marcará la transferencia oficial de los activos.

El capital accionario de IMPSA está compuesto por tres tipos de acciones: un 63,7% pertenece al FONDEP, un 21,2% a la provincia de Mendoza, un 9,8% a acreedores a través de fideicomisos de garantía, y el 5,3% restante está en manos de la familia Pescarmona.

Como contó MDZ, si se concreta el traspaso de manos, el pago será de 27 millones de dólares, pero se agregó el compromiso de depositar "cuando sea necesario" un aporte de 5 millones de dólares. La deuda es el gran tema y no está claro el detalle de la negociación. El único condicionamiento que mantuvo el fondo inversor tiene que ver con la renegociación con los acreedores de la empresa y "la necesidad de renuncia de los miembros del directorio y sindicatura sin derecho a reclamo alguno en ningún momento". "Asimismo solicitó un plazo menor con vencimiento el 31 de enero de 2025 para obtener la conformidad de los acreedores y una adecuación de la integración de aportes a un cronograma que contemplaba las verdaderas necesidades de la empresa", dice el acta.