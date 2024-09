Concejales citan a la referente del PAMI departamental por graves denuncias

La citación lleva la firma de todos los bloques. María de los Ángeles Federici, a cargo de la agencia departamental de Pami de Lavalle ha sido llamada por tercera vez para esta semana por unanimidad por el Concejo Deliberante. Hay graves denuncias de desatención hacia las personas adultas mayores del departamento y de acuerdo afirmó un concejal a MDZ, hay afiliados fallecidos que no llegaron a las clínicas de la ciudad de Mendoza por falta de respuesta de los nosocomios.

El edil peronista (del bloque PJ- María Eva Duarte de Perón) Maximiliano Rivera es médico las 24 horas los domingos. Conoce la situación de las personas adultas de la zona. Y describe un panorama que es alarmante. "Hay un abandono total de la gestión. Se nos han muertos ancianos porque queremos trasladarlos hacia las distintas clínicas de PAMI de Gran Mendoza, y no tenemos respuestas ni de esos lugares de atención para que los adultos mayores sean internados ni tampoco de la encargada de la agencia de Lavalle", formó el concejal.

Según manifestó Rivera, sólo hay una ambulancia en el secano, en Costa de Araujo. Ese mismo vehículo es quien debe trasladar a los afiliados de PAMI hacia alguna clínica del centro mendocino si requiere internación. "No nos atienden el teléfono e insisto. tenemos casos de ancianos fallecidos porque no los podemos trasladar", explicó. La ambulancia, no es del PAMI, sino del ministerio de Salud de la provincia, porque sino tampoco tendrían ese servicio.

Muchas quejas por la desatención del Pami en Lavalle

Pero las críticas no apuntan a las clínicas directamente sino a Federici, la mujer que a principios de julio asumió a cargo de la agencia de PAMI Lavalle. "Nosotros estábamos acostumbrados que cualquier problema que teníamos, la gestión anterior nos lo soluciona. Nos atendían los teléfonos a los médicos las 24 horas pero eso ahora no ocurre", completó.

Pero además contó que el Concejo Deliberante por unanimidad firmó una resolución para citar a Federici. Es la tercera vez que la llaman y el órgano deliberativo espera que vaya para pedirle explicaciones.

MDZ intentó comunicarse con Federici y con titular del PAMI de Mendoza David Litvinchuk pero no tuvo respuesta.