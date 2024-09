El presidente de la Sociedad Rural descartó que el atentado haya sido por su cercanía con Javier Milei

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anticipó que estará "muy predispuesto a escuchar las opiniones de la gente que conoce" sobre seguridad, después del intento de atentado sufrido en su contra.

"Nos van a decir cómo seguir en el día a día", indicó Pino en conferencia de prensa desde la sede de la entidad. "Es un episodio de la Argentina del pasado", agregó.

También descartó que el intento de atentado en su contra "tenga referencia a la relación de empatía personal" que mantiene con el presidente Javier Milei.

"La cercanía que tengo con el Presidente, más allá de la empatía en lo personal, es la de un presidente de una entidad con el presidente de la Nación", dijo Pino en conferencia de prensa, y aclaró además que "esos vínculos de ida y vuelto son necesarios". Además, sumó que "en agenda" no tiene nada previsto con el presidente.

La reflexión de Nicolás Pino tras el atentado

Sobre el ataque, Pino repasó la cronología: "Los hechos son de público conocimiento, un día normal en La Rural, se recibe un paquete dirigido a la SRA, a mi nombre, lo que ustedes saben... Todo sucedió muy rápido. Hay que destacar también la firmeza y profesionalismo de todos los que intervinieron en ese momento, SAME, Policía, bomberos, la gente que desactiva bombas. Los protocolos se activaron rápidamente".

"Nunca pensé que íbamos a sufrir un episodio así, un episodio de la Argentina del pasado, tener un atentado como el que sufrimos. Ayer no sabía qué palabra era, pero la ministra Bullrich habló de atentado y me hizo caer: un atentado es lo que sufrimos", agregó.

Aclaró también que no hubo amenazas previas. "¿Amenazas? Cero. Y puedo dar con certeza que he transcurrido mi vida cosechando amigos y gente. Tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certezas no tenemos ninguna. Pero son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy".

Así explotó el paquete

Haciendo referencia a actos similares en la historia de nuestro país, Nicolás Pino agregó: "Esa no es la Argentina que queremos y que nos merecemos. Eso pasó en este país y no tiene que volver a ocurrir".

Distintas hipótesis y conjeturas comenzaron a brotar desde el hecho, como si el paquete fue enviado por grupos anarquistas, o grupos veganos. "Son cosas que escuchamos de ustedes", remarcó Pino.

"La gente que sabe de esto dice fue un atentado claramente. La gente que sabe dice que si la persona que lo hizo hubiese querido hacer más daño también lo habría hecho. Si fue un aviso para hacer más daño, este aviso no va a hacer que uno se asuste", agregó en esta línea.

"Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, es en pos de defender los valores del campo, los valores de la producción, defender la actividad que nosotros como forma de vida desarrollamos. No lo hacemos por el bien personal, sino que trabajamos por el bien común de toda la Argentina", reflexionó y concluyó.