Lisandro Nieri le aconsejó al Gobierno nacional que "la motosierra nunca es buena" y que "el bisturí es más adecuado"

El diputado nacional radical Lisandro Nieri expresó su postura ante el veto total del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria sancionada semanas atrás. Nieri lamentó que se "haya perdido la oportunidad" de establecer un marco legislativo más sólido, en lugar de mantener la fórmula actual, que está basada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Según el mendocino, una solución más equilibrada hubiera sido un veto parcial. "La motosierra nunca es buena. El bisturí es mucho más adecuad", manifestó.

El legislador y exministro de Hacienda de Mendoza, alineado con los principios de orden fiscal y monetario que el Gobierno de Milei quiere implementar, indicó que comparte los objetivos generales de estabilización económica a través del control fiscal. Sin embargo, mostró diferencias en cuanto al método:

"Se está pidiendo un esfuerzo muy grande a los jubilados mientras se dejan para adelante ciertos beneficios corporativos, como el gasto tributario. El mejor ejemplo es Tierra del Fuego, pero hay muchos otros. Ahí es donde marco las diferencias, conociendo en los lineamientos generales en lo fiscal", comentó Nieri, en alusión a los ajustes fiscales que considera necesarios.

"Un orden fiscal sirve para estabilizar nuestra economía, para atraer inversiones y para que el país tenga un crecimiento sostenido en el tiempo", aportó Lisandro Nieri, quien participó este jueves de la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Nieri también destacó que el gran desafío económico para Argentina en los próximos meses será la normalización cambiaria, con el levantamiento del cepo como uno de los temas más urgentes para el Ejecutivo. Speaker 2: "Es un problemón que hereda este gobierno. No es sencillo de sacar", dijo.

Después de que el presidente Javier Milei vetara la ley sancionada por el Senado que establece un aumento el 8,1% en las jubilaciones desde abril, los bloques opositores comenzaron a tallar una nueva estrategia. Se requieren dos tercios de la Cámara de Diputados para rechazar el veto.

Presupuesto 2025

Con respecto a la discusión del presupuesto en el Congreso, Nieri mostró confianza en que el Gobierno presentará un presupuesto equilibrado. No obstante, evitó pronunciarse de forma definitiva hasta poder analizarlo en detalle, aseguró que un presupuesto sin déficit y equilibrado es "una condición sine qua non". Asimismo, criticó a aquellos que, desde la oposición, ya adelantaron su rechazo al presupuesto sin haberlo visto aún, calificando tal actitud como una "irresponsabilidad absoluta".

Cuando se le preguntó si era correcto considerarlo el legislador mendocino más alineado con las propuestas fiscales de Milei, Nieri enfatizó que siempre ha trabajado en favor del orden fiscal, desde su rol previo en el Gobierno de Mendoza: "No lo digo ahora como legislador, sino como alguien que formó parte de los equipos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez".

Finalmente, remarcó que, si bien apoya la idea de un Estado más eficiente, se debe actuar con precisión. "La motosierra nunca es buena. El bisturí es mucho más adecuado", lanzó.

"Es un desastre lo que hicieron en el pasado. Moratorias, regalar a quien no cumplía con con los años de aporte. Más allá de que con esas personas tenés que hacer algo. Pero no es una jubilación. También hay gente que cobra un bono y tiene otros ingresos. Bueno, andá con un bisturí y sacá eso. No optes por hacer la famosa tabula rasa y que todos cobren peor", cerró.