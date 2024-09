Atentado: enviaron un paquete explosivo para el presidente de La Rural, Nicolás Pino

Dos paquetes fueron enviados a la Sociedad Rural Argentina, uno de los cuales estaba destinado al presidente de la entidad, Nicolás Pino, y que produjo una pequeña explosión al abrirlo, que provocó 4 heridos.

Fuentes policiales informaron que personal de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad acudió este jueves cerca del mediodía hasta el citado predio del barrio de Palermo donde había dos paquetes y uno de ellos produjo una pequeña explosión al ser abierto.

El otro paquete era dirigido al vicepresidente de la entidad pero no llegó a abrirse. El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, precisó desde La Rural que "el segundo paquete era real, con un iniciador y una carga explosiva con una batería".

De todos modos cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Fernández y quedaron en observación. La secretaria de Pino, presenta hematomas por la explosión. Wolff ratificó que "están todos bien". Pino también fue examinado y se encuentra en buen estado.

En tanto, se indicó que el paquete fue abierto, estaba destinado al Pino, mientras que el otro era dirigido al vicepresidente de la entidad y que no llegó a abrirse. El explosivo no tenía metralla, por lo que las autoridades señalan que no estaba destinado para "generar daño", pese a que cuatro personas resultaron heridas.

Por el hecho se activó un fuerte operativo policial, de la Brigada de Explosivos, bomberos y del SAME en la zona.