Correa Llano ya nombró dos cargos, va por más y Arrieta recorre Mendoza

Quizá nunca antes en la historia política reciente, dos diputados nacionales por Mendoza tuvieron tanto protagonismo. Es que el oficialismo nacional, decidió depositar en Mendoza el armado local de la formación de La Libertad Avanza primero en la diputada Lourdes Arrieta- quien abandonó el espacio tras una pelea pública luego de la visita a represores en el penal de Ezeiza- y luego, en el diputado Facundo Correa Llano- quien dejó el Partido Demócrata para armar el partido local-. En la últimos diez días, el legislador mendocino dio muestra de su poder: reemplazó a las dos autoridades principales que había puesto Arrieta en el ministerio de Trabajo y hará más cambios en tres agencias del PAMI en Mendoza. Mientras tanto, la legisladora comenzó a recorrer la provincia con su nuevo bloque "Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal- y se distancia cada día más del presidente Javier Milei y su entorno.

A Correa Llano se lo pudo ver- él se mostró- en el Parque Lezama este sábado 28 de septiembre. Por la tarde, fue el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional como fuerza política, y tuvo como oradores al presidente y a su hermana, Karina Milei, quien debutó en ese rol. Es decir, salió del ostracismo y dio un discurso en el que marcó los lineamientos del partido de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

En ese contexto, Correa Llano publicó en X;

: "Javier Milei decidió que su hermana Karina sea la responsable de crear La Libertad Avanza en todo el país. Acompañamos a Karina en esta tarea para que Argentina sea una verdadera potencia mundial, abrazando las ideas de la libertad".

Facundo Correa Llano en X junto a Karina Milei.

Pero en Mendoza, como confirmó este lunes a MDZ Radio, Correa Llano sigue el trámite con las afiliaciones para armar el partido que aún no tiene sello. Pero no sólo eso, ya encaró un proceso para depurar autoridades en organismos nacionales que nombró Arrieta. No todos: el titular del PAMI, David Litvinchuk, está más que confirmado en el puesto, porque saltó a tiempo: lejos de sumarse a Arrieta en su distanciamiento con el Gobierno, se acercó a la Casa Rosada y a Correa Llano.

Pero a las abogadas Patricia Decon y Laura Carrasco Yunes, quienes eran las delegadas del ministerio de Trabajo de la Nación en Mendoza y en San Rafael, Correa Llano las desplazó a mediados de septiembre. Ambas nombradas por Arrieta, ya fueron reemplazdas: en Mendoza puso a una abogada ligada a él: María Inés Ramos- quien asumió el viernes 28 y se presentó ante el personal este lunes 30- y en San Rafael a Sergio Cerrizuela,quien viene de la agrupación Guardianes del León, que militan a Milei y son fuertes en ese departamento.

En la delegación de Mendoza ya hubo otras bajas: fueron despedidos 4 trabajadores de entre 7 y 12 años de antigüedad. Sin embargo, en reunión con el personal que se hizo este lunes 30, Ramos se despegó de esa decisión que vendría directamente de Casa Rosada. De hecho, fueron echadas en el ministerio de Trabajo a 100 personas en todo el país, de acuerdo a la información que manejan los gremios.

Sergio Cerrizuela, el titular de la delegación del Ministerio de Trabajo de San Rafael

Foto. X:@sncerri

Las versiones apuntan que en el PAMI habria cambios. No, en la dirección, claramente, pero sí en la nueva estructura que han marcado desde Buenos Aires y habría tres agencias (departamentales) en la mira: Lavalle, San Rafael y Luján de Cuyo. Ellas están dirigidas por personas que fueron nombradas por Arrieta o alianzas que la diputada hizo y hoy están en duda.

Mientras estas modificaciones van sucediendo, Arrieta muestra que se mueve sola y está dispuesta a seguir su camino como dirigente. Este sábado 28 visitó clubes del Este. "Este sábado, tuve la dicha de conocer distintos clubes de la zona Este de Mendoza, junto al equipo de Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal. Agradecemos por sembrar patriotismo, valores de amor, esfuerzo, trabajo y fe; y contener a los niños y jóvenes a los clubes", posteó en X.

Pero no sólo eso, también lo cuestionó por las redes al presidente. "¿EN SERIO? Son seres vivos. ¿Acaso se deleita con el dolor ajeno? Acá NO existen las metáforas, son animales sufriendo y agonizando", se quejó en X por el posteo que hizo Milei sobre unas ratas.