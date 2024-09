Carlos Melconian minimizó la baja del impuesto PAIS y dio la receta que debería seguir Javier Milei para bajar la inflación

Carlos Melconian volvió a lanzar críticas contra el gobierno de Javier Milei, puntualizando en la baja del impuesto PAIS. En ese sentido, consideró que llegó el momento de "barajar y dar de nuevo" y aprovechó para subrayar la necesidad de ir hacia un plan económico que deje atrás los arreglos financieros.

Sobre la baja de la alícuota del 17,5% al 7,5%, el extitular del Banco Nación aseguró que la medida no tendrá un impacto en la baja sostenida de la inflación y consideró que "se fueron de boca" ya que, según su mirada, esos fondos podrían haber pagado la compensación incluida en la ley de reforma jubilatoria aprobada recientemente.

"No había ningún apuro en hacer lo que se ha hecho desde el primero de septiembre. Y eso podría haber financiado el enero y febrero donde han licuado a los jubilados", señaló en diálogo por Radio Rivadavia.

"Tampoco va a haber una sostenida baja de la tasa de inflación. Puede haber algún movimiento donde los empresarios empiezan a publicar que bajan 2%, que baja 1%. ¿Por qué? Porque los están mirando desde el Poder Ejecutivo. Eso baja por única vez, entonces no baja la inflación", agregó.

Por otro lado, Melconian planteó que "hay que salir del plan financiero o un trading económico y hay que ir a un programa económico". Si bien consideró que hasta ahora las medidas de Luis Caputo funcionaron para bajar la inflación y el déficit fiscal, ahora "hay que encontrarle el barajar y dar de nuevo".

"Yo no puedo decir, para bajar la brecha, vendo dólares; si sale la Ley Bases, te bajo el impuesto PAIS; si el riesgo país no baja, hago un repo. Esa es una estrategia de un trader para contestar y pulsear en cada momento frente a cada alternativa. Y acá lo que vos tenés que hacer es un programa económico, a resolver en etapas, no hacer en un día", señaló.