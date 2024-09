Armas, animales y 6 tractores: el piquetero millonario del Chaco suma más delitos

"Les faltó imputarme por la desaparición de Loan", disparó Alberto Ramón "Tito" López, claramente enojado, tras la última indagatoria realizada en su contra en el marco del caso de lavado de activos. El Ministerio Público Fiscal le sumó al piquetero los delitos de asociación ilícita, tenencia de estupefacientes y fraude contra la administración pública.

A partir de los últimos allanamientos realizados a las propiedades del dirigente social, el fiscal federal Patricio Sabadini confirmó a MDZ que pidió que se lo investigue por "lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberse concretado de manera organizada, en concurso real, con un asociación ilícita, artículo 303, inciso 1 e inciso 2 apartado A, artículo 55 y artículo 10 del Código penal".

Le hallaron cuatro nuevos tractores al piquetero investigado.

También están imputados su mujer Beatriz Romero Librada, sus hijos David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, y su nuera Devora Liliana Acosta. Se apunta a una supuesta maniobra de lavado de dinero a partir de la administración y comercialización de miles de hectáreas cedidas por el Estado chaqueño.

En paralelo, se solicitó un requerimiento de investigación sobre funcionarios del Gobierno provincial anterior, así como empresarios, profesionales y miembros de la Justicia inclusive. Esto se debe a la falta de actuación ante aparentes dictámenes internos que establecían que las tierras fiscales entregadas a López y su familia podían ser recuperadas por el Estado, debido a que el clan efectuó negocios ilegales con ellas.

Nuevos allanamientos a "Tito" López

"Tito" López, semanas atrás, había asegurado a MDZ que sólo cuenta con 300 hectáreas y menos de 200 cabezas de ganado: vacas, pollos, chivos, chanchos, ovejas y caballos. No obstante, desde la Fiscalía insisten en que tendría más de 700 animales y unas 1.300 hectáreas, otorgadas por el exmandatario Jorge Capitanich.

Su patrimonio no coincide con su perfil económico, por lo que se realizaron una serie de allanamientos en varios inmuebles a su nombre. Además de hallarle dólares, reales, armas y cigarros extranjeros sin aval aduanero, le encontraron más de seis tractores y una camioneta marca Ford, modelo Transit.

La Justicia secuestró gran parte de los bienes en el campo "El Timbo", ubicado en Ruta Provincial 49 Km. 17, que era utilizado por el piquetero López, y que desde hace años concentra una disputa debido a las delimitaciones de tierra. Es allí donde se encontraron armas y 126 cartones de cigarrillo extranjeros, marca Rodeo, sin aval aduanero.

Secuestraron una de las camionetas de Alberto "Tito" López.

En particular, secuestraron: 27 cartuchos calibre 16; 61 cartuchos calibre 20; 95 cartuchos calibre 12,70; 12 cartuchos calibre 22 cortos; 9 cartuchos calibre 38 cortos; 32 cartuchos calibre 38 especial; 11 cartuchos de calibre 32 corto; 50 cartuchos calibre 36; 4 cartuchos calibre 12.70; 3 cartuchos calibre 20. En total: 304. Armas: 1 escopeta calibre 20 sin marca y serie visible; 1 rifle de aire comprimido modificada la estructura para calibre 22 (tipo tumbera) con punta percutora sin marca y serie visible, sin verificarse constancia de legitimo usuario.

En una de sus propiedades de Resistencia también hallaron cocaína, por lo que la Fiscalía solicitó que se lo impute también por el delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 14 ley 23.737. Y en otro inmueble más de allí encontraron más armas, cartuchos, escopetas y vainas servidas.

La palabra de Tito López durante la indagatoria

Durante la audiencia, el dirigente sospechoso tomó la palabra durante casi 20 minutos y se dirigió al fiscal: "Deje que mis compañeros cuiden mis cosas en el campo donde están 20 años de trabajo de mi familia, de toda mi familia. Era mucho más fácil que usted me haya citado con toda mi familia dándole explicación. Porque cuando un pobre recibe un subsidio se llama lavado de dinero, pero cuando un empresario recibe un subsidio le llaman inversión", opinando que se trata de "una cuestión de clase social".

Tito López, cada vez más complicado en la causa.

"Me hace acordar a los tiempos de antes, cuando yo entré como un delincuente, si la constitución dice que yo como ciudadano argentino soy inocente hasta que se demuestro lo contrario, y entiendo que el señor (Patricio) Sabadini quiere exponerme, y yo entiendo que tengo que exponerme porque soy una persona pública, pero no comprendo por qué tanta saña señor Sabadini contra mi familia, ¿qué les hizo a usted o a sus patrones? Y que quede esto en el acta, porque quiero que cuando termine el juicio, usted personalmente renuncia y pida públicamente a toda mi familia disculpas, por haber actuado por orden de la Bullrich, por orden de Gustavo Martini", añadió.

Luego, se dirigió al juez Ricardo Mianovich y le pidió "que no cometa el error, como hicieron tantos jueces en la dictadura militar, de despojar a personas representativas que no están de acuerdo con el Gobierno de todos sus bienes, y después de muchos años no los recuperaron". "A nosotros, mi familia, nos costó 20 años tener lo que tenemos y lo vamos a demostrar. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para el señor Sabadini soy el peor delincuente, y estoy de acuerdo, pero mi familia no, no haga como hicieron los fiscales y jueces en la dictadura militar", añadió.

Si bien insistió en que es un ataque hacia su persona y su militancia, el magistrado Mianovich lo interrumpió y aclaró que la causa no se debe por un tema personal con él, sino por deber de la Justicia ante las irregularidades que presenta su patrimonio.