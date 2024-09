Allanaron las propiedades de Tito López, el "piquetero millonario" de Chaco: secuestraron droga, armas y dólares

Tras el pedido de la Fiscalía de Resistencia de allanar las propiedades de Alberto "Tito" López, el piquetero chaqueño acusado de lavado de dinero, confirmaron a MDZ que se secuestró cocaína, armas y grandes cantidades de dinero en pesos argentinos y dólares. Se trata del líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), quien presuntamente habría conseguido su patrimonio actual gracias al exgobernador Jorge Capitanich.

Las instrucciones fueron presentadas por el fiscal federal Patricio Sabadini, bajo la investigación por aparentes maniobras ilícitas compatibles con el delito de lavado de activos, percibido en el artículo 303 del Código Penal y/u otros de orden penal económico. Pero, además del informe inicial del Equipo Fiscal provincial, podría también ser acusado de usurpaciones, por haber gestado toda una asociación ilícita junto a su familia, y fraude en perjuicio de la administración pública.

Encontraron dólares y cocaína en un calpón de Tito López. Foto: Gentileza Fiscalía

El letrado confirmó que se halló cocaína en uno de sus galpones, así como grandes cantidades de dinero, entre ellos varios billetes de 100 dólares. Las pruebas fueron secuestradas por personal policial de la Dirección General de Investigaciones, en conjunto con Gendarmería Nacional, personal de AFIP y demás unidades; todo bajo supervisión de la Justicia Federal de Resistencia.

Se están registrando diferentes inmuebles del dirigente y su familia, todos imputados, en área metropolitana y en el interior de la provincia. Específicamente, se investigan propiedades suyas ubicadas en localidades como La Verde, Cotelai y Charadai, entre otras.

Uno de los hijos de Alberto "Tito" López siendo detenido. Foto: Gentileza

López, por su parte, insiste en que se trata de una "persecución política" en contra de su persona. Pero, además, entre las "víctimas" de esto también están sus colegas sindicales: Emerenciano Sena, imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Omar Quintín Gómez, acusado de abuso sexual, y Carlos Barraza, detenido por fraude contra la administración pública.

El patrimonio del piquetero imputado en Chaco

El perfil económico de los sospechosos no condice con su patrimonio actual: contarían con 15 propiedades, 11 vehículos y más de 700 cabezas de ganado. Es por ello que, además de inmuebles, se pidió el secuestro de rodados también, con los cuales se han trasladado incluso a otros países. De hecho, hay una orden de captura internacional a uno de sus hijos, que desde hace semanas cruzó a Chile y desde entonces no ha vuelto.

Por ejemplo, Walter Ramón López, uno de los hijos del piquetero, recibió una acreditación bancaria de $3.593.193 en 2017. También de $1.525.583 en 2021. Y su hijo Daniel Orlando registró comprobantes (compra/gasto) de $2.728.838 en 2021; luego de $1,129,215 en 2022; y este año de $1.473.700.

Allanaron algunas propiedades de Alberto "Tito" López. Foto: Gentileza

Por su parte, lo que hallaron en este allanamiento dentro del Campo Cote Lai hasta el momento fueron dólares, armas (a determinar si son legales o no) y droga. La Fiscalía reveló el primer listado de elementos secuestrados:

373 billetes de 100 dólares.

8 billetes de 50 dólares.

1800 billetes de 1000 pesos.

47 billetes de 100 reales.

3 billetes de 50 reales.

2 billetes de 20 reales.

1 billete de 10 reales.

2 billetes de 2 reales.

1 billete de 5 reales.

126 cartones de cigarrillos.

57 atados de cigarrillos.

25 cartuchos calibre 16.

61 calibre 20.

95 calibre 12/70.

12 calibre 22 corto.

9 calibre 38 corto.

6 vainas calibre 38.

El informe fiscal especifica: "Los pedidos de allanamiento y detención encuentran fundamento en la estructura delictiva conformada por los investigados, la impunidad y desparpajo con la que se manejan, su posibilidad de movilización y constituir y medio certero de presión a través del gran números de personas agrupadas y lideradas por Tito López en el marco de su movimiento social o piquetero".

Lo cual, a su vez, "determina que en autos existe el peligro de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, este último, además adunado por los propios dichos del nombrado, de que viajaría de vacaciones a Brasil en el mes de enero del año 2025, conforme surgió publicado en medios periodísticos locales y es de publico conocimiento".

Video: la detención de "Tito" López

La trama detrás del "piquetero millonario" aliado con Capitanich

En rigor, se habla de que el dirigente tenía un patrimonio de 1.600 millones de pesos, lo cual no coincide con sus ingresos. "Esto no es verdad, ellos se prenden de un periodista que salió a decir que ese era mi capital. No es mi capital en realidad, voy a demostrar que no lo es. Y aparte de eso, hace 20 años que yo vengo trabajando con los animales. Soy productor ganadero", se defendió "Tito" tiempo atrás, en diálogo con este medio.

La causa apuntaría, además del lavado de activos, a un agravante por "habitualidad y organización" prevista en el artículo 303 inciso 2 del apartado a) del Código Penal. Y, en este sentido, se habla de una posible usurpación de más de mil hectáreas a un campo privado pertenecientes a Establecimientos “El Timbo” por parte del sindicado, dentro del cual no sólo trabaja su ganado, sino que habría llevado adelante costosas refacciones.

Se lo investiga a Alberto "Tito" López por lavado de dinero.

Para ello, se llamó a declarar al encargado del establecimiento, Juri Oscar, quien fue cuidador del campo durante más de cuarenta años. Aparentemente, nunca había tenido problemas de usurpación, hasta 2017 cuando ingresó una persona de nombre Luis Gómez, diciendo tener un papel que le entregaron sobre el campo. Luego, esta persona le habría vendido el campo a Tito López, quien se instaló, realizó construcciones y tiene una importante cantidad de animales allí.

Asimismo, prestó declaración testimonial Víctor Vera. Este testigo manifestó que hace seis años se encuentra instalado en el campo para cuidar las tierras de sus propietarios y así evitar que usurpen el lugar. Sin embargo, cuando ingresó Luis Gómez y luego Tito López comenzó a ver mucho movimiento de gente que llevaban materiales de construcción, maquinarias y animales.

Pero la esposa, hijos e incluso la nuera del dirigente también están imputados, habiéndose organizado para llevar adelante estas maniobras. Se le tomó declaración testimonial a María del Carmen Castelán, quien manifestó haberle vendido ciento 154 cabezas de animales a David López (hijo), por el precio de $1.100.000 en efectivo, sin factura. En principio, la venta la iba a hacer Tito, pero al momento de hacer la guía, fue a nombre de su hijo David, y a través de intermediario Diego Zalazar, alias "Colo".