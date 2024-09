Javier Milei sufre la ley de gravedad y eso le empieza a preocupar a Mauricio Macri

Mauricio Macri volvió a reunir a la mesa chica del PRO. Lo hizo en Vicente López, en las oficinas municipales de la intendenta Soledad Martínez, una de sus preferidas. La relación con el Gobierno nacional, el cómo relacionarse con un presidente inestable, con presiones para dejar en claro todos los días que es él quien manda y con contradicciones entre avanzar o frenar en miles de temas, fueron parte de la charla.

Hasta la Municipalidad de la avenida Maipú llegaron, además, Jorge Macri, el exdueño de casa, también Cristian Ritondo, los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, y María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes partidarios.

La reunión tuvo la formalidad de la organización del partido en todo el país. Para empezar, el viernes habrá un encuentro en Pergamino, donde hará de local el intendente Javier Martínez.

¿Habrá sido ejecutada la regla que empezó a implementar uno de los presentes cada vez que nombran a Javier Milei? Su orden es que cada vez que mencionan al presidente lo hagan sin su nombre propio, con algunas de sus características notorias o algún calificativo, sino sufren alguna multa. Hasta ese nivel de tirria llega para el macrista el nombre y apellido del anarco libertario.

No es la única persona que no digiere los destratos, amenazas, falta de palabra y ninguna palmeada por las ayudas que el partido de Mauricio Macri le da cotidianamente, desde los votos legislativos hasta las propuestas legislativas.

"Hay que seguir esperando, moviendo en cada oportunidad que corresponda. Sabemos que no nos quieren como aliados, pero también ellos saben que así terminaremos en la próxima elección. Y, cuánto más bajen a la tierra, más se van a embarrar", le dijo a MDZ uno de los que conoce la cocina de este encuentro.

El PRO está pagando todos los costos de la ley de gravedad. "Cuando Milei crecía, lo hacía solo. Cuando cae, caemos todos", se escuchó cerca de Mauricio Macri, que tomó nota cómo le facturan las encuestas el asado con el que el presidente homenajeó a los "héroes" que aprobaron el veto que perjudicó a los jubilados.

Dentro del Gobierno "no la vieron" y solo pensaron en lo que estaban sufriendo. La posibilidad de que rápidamente se compusiera una mayoría que deje al jefe de Estado a tiro de un juicio político. Para esto, quienes lo piensen, deben tener asegurados los dos tercios de la cámara, que con 87 votos defendiendo los proyectos libertarios, nunca podrán conseguir.

El macrismo no sabe si seguir o no algunas de las ideas que emanan del Poder Ejecutivo. Decidido a terminar con las presiones sindicales en Aerolíneas Argentinas, ya lanzó proyectos y empezó a analizar salidas para ponerle fin a la línea estatal tal cual se conoce. Inmediatamente, otros legisladores impulsaron medidas adicionales al proyecto "hojarasca" que presentó Federico Sturzzenegger y que tenía como destinatarios los sindicatos, sus jefes y sus cajas.

Algunos creen que ahí también hubo cierta "maldad" de los aliados amarillos. Expuso al Gobierno a decir que no tenía intención en avanzar contra los gremialistas. "Lo expusieron a Javier a una derrota en el Senado. Eso no pasaba ahí y nosotros no estamos en condiciones, por el momento, a que nos entre un quilombo más", se sinceró un secretario de Estado.

Lo mismo piensan en la CGT. A diferencia del inicio de la gestión, donde Sandra Pettovello dispuso la remoción de toda la Secretaría de Trabajo por diferentes motivos, ninguno jamás bien aclarado, ahora parece que la tensión que mantiene con Santiago Caputo la frena de seguir tomando decisiones intempestivas.

Ahora, el encargado en tener en orden las relaciones laborales, Julio Cordero, no oculta su acuerdo con Héctor Daer, el estatal Andrés Domínguez y con los otros sindicatos que merodean en las cercanías de Mario Lugones, el operador todo terreno, que incluye también la relación con las obras sociales y su dinero, siempre bajo la vigilancia del asesor Caputo.