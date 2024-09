El Gobierno abrió el paraguas ante el dato fatal que se viene sobre la pobreza

El vocero presidencial Manuel Adorni pidió este jueves "terminar con la retórica de los hipócritas". Respecto al inminente primer dato del Indec sobre la pobreza en la era de Javier Milei, el funcionario volvió a responsabilizar al "plan platita" del gobierno anterior y a "años de deterioro vinculados a la inestabilidad macroeconómica que afecta al país".

Durante su habitual conferencia de prensa, Adorni se adelantó frente al crudo dato de la pobreza que se estima estará en alrededor del 55% durante el primer semestre de 2024. "Seguramente volverá a reflejar cruda realidad que atraviesa la sociedad, consecuencia de tantos años de populismo", señaló el funcionario en Casa Rosada.

Tal como se reitera desde el inicio del mandato de Milei, el vocero dijo que "el Gobierno heredó una situación desastrosa, de las peores herencias recibidas en la historia argentina".

Adorni renovó también las críticas al último ministro de Economía de Alberto Fernández: "Massa el año pasado recurrió al ‘plan platita’, en período electoral emitió 13 puntos del Producto Bruto Interno. No es un dato menor, marca que nos empobrecieron, que nos dejaron al borde de ser un país con casi todos los habitantes pobres".

El portavoz siguió apuntando contra el kirchnerismo al reclamar "terminar con la lógica de los hipócritas", y argumentó: "Cuando gobiernan ellos encuentran las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años".

Adorni aprovechó para recordar las medidas sociales justamente para los sectores más afectados por la pobreza: "Este plan de estabilización incluyó un apoyo directo a los sectores más vulnerables porque la AUH se aumentó un 308% y la Tarjeta Alimentar un 138%, por lo que ahora cubre el 86% de la canasta básica, mientras que cuando asumimos cubría el 49%. Se eliminaron los intermediarios para que ningún amigo de la política se quede con la comida de los pobres. Y logramos que dejen de extorsionarlos con asistir a una marcha, incluso con niños".

Al concluir, recalcoó que "cualquier índice de pobreza es horroroso" pero pidió "ver la película completa".

Mirá la respuesta de Manuel Adorni