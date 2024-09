Juicio a los copitos: el arma con la que se quiso matar a Cristina Kirchner será eje de una nueva audiencia

El arma con la que Fernando Sabag Montiel pretendió asesinar a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será el eje de discusión en la nueva audiencia que se celebrará este miércoles en el juicio que se le sigue junto a Brenda Uliarte como coautora y Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe necesario.

Para esta jornada, el Tribunal Oral Número 6 convocó a una docena testigos entre peritos forenses, expertos en armas y en balística para que respondan las preguntas que tengan para hacerles no solo los magistrados, sino también las defensas, la querella y la fiscal Gabriela Baigún.

Está previsto que desde las 9.30 sean citados a declarar los efectivos de la Unidad de Búsqueda de evidencia de la Policía Federal Argentina Marcos Onaga y Abril Pizarro; el jefe de Biología Molecular de la PFA, Pablo Noseda; Federico Corominas, perito en Genética Forense; el jefe de la División Balística de la PFA, Juan Andres Leguiza; el perito de ese mismo cuerpo y área Martin Spotorno; el técnico en balística y armas portátiles Mauro Ariel Berlanga; los peritos Alejandro Leonard y Ezequiel Soria, además del armero Dionisio Marcotegui, este último propuesto por la defensa del principal agresor de Cristina.

Todos ellos participaron y supervisaron los diversos análisis a los que fue sometida la pistola Bersa Modelo Lusber 84 Calibre 32 por un lado, para reconstruir el número de serie, trazar su origen y saber por cuantas manos pasó antes de llegar a Sabag Montiel y si estaba en condiciones para disparar más allá de que, según los dichos del agresor durante el debate, gatilló una sola vez pero en la recamara no había ningún proyectil puesto a que Fernando no accionó la corredera de forma manual y no lo pudo volver a hacer porque fue interceptado.

Los estudios periciales cuyos informes finales serán ventilados durante la audiencia de esta jornada determinaron que la pistola tenía cerca de 40 años de antigüedad y que según Sabag Montiel “le fue regalada por un vecino”. Era apta para el disparo pues ya había sido utilizada para tal fin y las 5 balas que tenía en el cargador eran reales y tenían capacidad para matar.

Precisamente, en el domicilio de Sabag Montiel en la localidad de San Martín la Justicia secuestró, en el marco de un allanamiento, 100 proyectiles aptos para esa arma e intactos contenidos en dos cajas. Además del intento de homicidio, al agresor se le imputan los delitos de acopio de municiones y de porte de arma sin autorización legal.

El arma con la que Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Kirchner.

Sobre el uso del arma, el más beneficiado apunta a ser Nicolás Gabriel Carrizo, pese a los mensajes hallados en su celular donde minutos después del atentado le comentaba a una persona "recién intentamos matar a Cristina", "el arma es mía" y "mi empleado le quiso disparar".

No se descarta que en la audiencia su defensor, Gastón Marano, consulte a los expertos si en la pistola se encontró las huellas dactilares o restos de ADN de su cliente. En tanto, la situación de Brenda Uliarte podría ser más complicada puesto a que durante la instrucción se encontraron fotos suyas posando con la pistola, pero Sabag Montiel durante su indagatoria en el juicio dijo que nunca le dio el arma para que lo hiciera.