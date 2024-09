Javier Milei en la ONU: especialista analiza el discurso del presidente

El presidente Javier Milei dio su primer discurso durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las críticas dirigidas hacia la organización fueron durísimas, y Milei terminó despegándose de la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro calificando todo ello de 'programa de gobierno supranacional de corte socialista'. De esta forma, según los expertos, Argentina queda "aislada" de la mayoría de sus aliados en Occidente, países como Estados Unidos o Brasil. Fernando Petrella, exdiplomático argentino, exsecretario de Relaciones Exteriores y exembajador ante Naciones Unidas, analizó el discurso de Javier Milei en MDZ Radio 105.5 FM y barajó las posibles consecuencias que puede acarrear.

La primer semana de la Asamblea General converge en Nueva York, "lo más importante de la diplomacia, lo más importante de la academia y lo más importante del periodismo. Ahí se juntan y se cruzan jefes de Estado, primeros ministros, sultanes, monarcas y dictadores. Es el escenario ideal para establecer contactos y discutir privadamente muchas cosas que en visitas oficiales es más complicado hacer. Osea que esta semana es más importante que el G20 por esa circunstancia".

Para Petrella, el discurso de presidente "fue, formalmente, muy bien. El Presidente leyó muy bien, puso mucho énfasis, reflejó claramente cuáles son sus posiciones. Dijo las cosas que pensaba. Y uno puede estar o no de acuerdo con un sentimiento de aislacionismo que refleja el discurso del Presidente al criticar el Acuerdo del Futuro, la agenda 2030, etcétera". Pero en realidad "esos documentos, a mi juicio, son aspiracionales, donde cada uno pone el condimento que quiera".

De todas formas, dijo que el aislacionismo que refleja el discurso del presidente "no es conveniente. Yo no coincido. Creo que hubiera sido mejor hablar en la positiva que en la negativa. No es el único que critica a las Naciones Unidas como para sacarse de encima los fardos de sus propias políticas exteriores". Petrella sugirió que as críticas a la organización, en si mismas, carecen de importancia. "Es como criticar el Código Penal porque no evita el delito. O criticar el código de procedimiento porque los peces gordos generalmente escapan de las condenas".

"Yo creo que hubiera sido mejor apoyar esos documentos, hacer valer lo que uno quiere y estar sentado en la mesa del 99% de los países de las Naciones Unidas, donde están nuestros amigos, están nuestros vecinos", como Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos y está Europa Occidental.. "Y no estar sentados con países que después no nos gustan, como pueden ser Irán o Nicaragua".

Petrella no concuerda con el presidente respecto a la noción de neutralismo' en la política exterior argentina´. "El único neutralismo argentina fue durante la Segunda Guerra y fue la peor mochila de la política exterior". Pero Argentina "nunca fue neutral". "Apoyamos a Israel desde el comienzo. La Fundación Eva Perón mandó ayuda a Israel hasta 1960. Participamos en operaciones de mantenimiento de paz en los Balcanes, en Chipre, en Haití, en Kuwait, en Angola, en donde usted mire, hay una presencia argentina que no tiene que ver, a mi juicio, con el neutralismo, si es que ese ha sido el sentido de las palabras del Presidente", comentó.

Respecto a la posición de Milei frente al cambio climático, "lo que hay que ver es que el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, desde hace tiempo, alerta sobre el cambio climático". Y, para el exembajador, "la verdad es que el medio ambiente está en riesgo. Hay inundaciones, hay temperaturas altísimas, hay calentamiento de los océanos. Todo esto es comprobable. Ahora, si eso es obra del hombre o es obra de los ciclos de la naturaleza, en realidad es un debate que poco importa. Lo que hay que hacer es, el hombre ahora, tratar de paliar esos efectos aún si son efectos de la naturaleza", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: