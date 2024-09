Guillermo Moreno fulminó a Cristina Kirchner por hablar de economía: "La política se llenó de chantas"

Este martes, el dirigente peronista Guillermo Moreno cruzó a Cristina Fernández de Kirchner y le marcó no saber sobre economía. Además, cuestionó que haya entrado en una discusión con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, ya que "habla mal" y no sabe del tema. "La política se llenó de chantas. Cualquiera habla de cualquier cosa", insistió.

La exvicepresidenta se metió en una discusión con Caputo sobre la economía del país al comienzo de la semana. Moreno consideró esto como una mala jugada por parte de Cristina Kirchner ya que “está eligiendo el combate en el lugar donde (ella) es débil". "Lo tiene que llevar a hablar de derecho o de política, pero no de economía”, agregó.

“Mirá que Caputo es un croto hablando de economía, pero no sé de dónde sale esto de que Cristina sabe de economía. No es ella la que tiene que discutir con él de economía y menos desde el peronismo”, sumó en comunicación con la radio San Luis en línea.

En esta línea, Moreno trazó una comparación, en donde si se habla de carne se pensaría en Alberto Samid, "entonces, ¿por qué cuando hablás de economía, pensás que Cristina sabe?", insistió. Además, criticó que hoy en día "la política se llenó de chantas", "cualquiera habla de cualquier cosa", y que eso "está mal".

Guillermo Moreno cuestionó a CFK

Consideró además que le parece una "tontería" que sea Cristina Kirchner quien hable de la cuestión monetaria "en el peronismo", y pidió que hay que dejarle el espacio a los economistas "para que discutan la economía libertaria”. "No sé por qué le agarró berretín que le agarró (a Cristina Kirchner) con la economía”, insistió.

Continuó diciendo: "No sé por qué se le ocurre hablar de economía. Encima habla mal, es todo incorrecto".

No solamente apuntó contra la exvice. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también fue criticado por Guillermo Moreno. “Un día le pregunté, ´¿qué negocio tuviste?´. Y me dijo, ´un café´. ´¿Y que pasó?´, le repregunté. ´Me di cuenta que me fundía cuando me sacaron la máquina de hacer café´, me contestó... y fue ministro de Economía... y así nos fue", habló sobre Kicillof.

CFK discutió con Luis Caputo por economía

“Este Caputo es un timbero, entró a la economía desde la timba, por eso los que trabajamos nos sentimos como perro en cancha de bochas. El tipo es un timbero y Cristina no es ni timbera ni está en la economía real, está peor que Kicillof, nunca manejó nada”, continuó en esa línea.

Finalizó reasegurando su postura sobre que Cristina hable de economía: "Tiene que hablar de lo que sabe, de política, sentarse y discutir con los dirigentes políticos porque ese conocimiento no se enseña en ninguna facultad, te lo va dando la vida y es un don”.