Buenos Aires se prepara para votar en dos cuartos oscuros el año que viene

Si todo sigue así, la Boleta Única de Papel y el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires seguirán aguardando hasta un nuevo aviso. “Ni siquiera pasa una de las comisiones”, le aseguró un experimentado legislador opositor a MDZ cuando se le preguntó por el tema que está en debate en el Congreso Nacional.

Más tajante, un oficialista - también con años dentro del Palacio Legislativo, pero como diputado - no le veía ninguna justificación para cambiar el tradicional método electoral de la boleta sábana. "Con este sistema, viejo, amañado, obsoleto, como quieran calificarlo, por lo menos se respeta la vigencia de los partidos políticos y se frena, aunque no se pueda impedir, que sigan apareciendo Borocotos que van de un lugar a otro".

Eduardo Lorenzo Borocotó fue un reconocido y mediático médico que en su momento fue tentado para participar como candidato a diputado nacional por el incipiente macrismo en los inicios de este siglo. Apenas asumió, en la primera votación significativa, se separó de su bloque y apoyó al oficialismo. Era tan poco común que se dieran esas transfugueadas políticas que su actitud se conoció como una "borocoteada", y luego a todos los que hicieron lo mismo se los calificó de esa manera.

"Además, siempre ganaron los que tenían que ganar. Alfonsín, Armendariz, Macri, Vidal, Milei… Siempre con la sábana", razonó el mismo diputado como explicando que no es válido pensar en un fraude. La cuestión es por qué se puede soportar que los resultados tengan diferencias finales con lo que verdaderamente votó la gente, aunque sean de 1% o 5%.

En caso de aprobarse la Boleta Única de Papel en el orden nacional, indefectiblemente tendrían que haber dos votaciones. Es imposible entrelazar una sábana con una sola hoja que comprendería la BUP que seguramente aprobará la Cámara de Diputados de la Nación con modificaciones respecto de la que terminó sancionándose en el Senado.

Carlos Bianco recibe consultas casi diariamente por el tema.

La semana pasada, Carlos "Carli" Bianco fue abordado por un intendente peronista por el tema en medio de una reunión del foro armado para la gestión del río que comparten varios municipios del norte del Gran Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense dijo no tener idea sobre lo que podía pasar en caso de aprobarse la Boleta Única en el orden nacional y amplió su respuesta diciendo que “no creo que pase porque eso perjudica a todo el peronismo”.

Inmediatamente, llegó la repregunta sobre por qué creía eso, qué razones técnicas o sociales tenía para decir eso. Luego de un balbuceo, minimizó inclusive su propia teoría y aceptó que no hay nada previsto en ese caso.

¿Entonces, cómo se resuelve el tema? Sigue siendo la pregunta de rigor ante la inminencia de un sistema nacional, donde se vota un mismo día en todo el país por diputados y senadores nacionales y su correlato con el otro más tradicional y conocido, pero que no tiene nada que ver para seleccionar concejales y legisladores provinciales.

"Lo que podría pasar es que se termine votando el mismo día, pero en dos urnas y cuartos oscuros diferentes, como sucedió en CABA el año pasado. En un lugar, la BUP para cargos nacionales, y en otros, la sábana para los provinciales y municipales", arriesgó a decir el representante oficialista.

Lo que no alcanza a dimensionar ni él ni muchos de sus pares legisladores, inclusive los de la no oposición radical es el dramático cambio del humor social, que considerará una verdadera trampa, aunque no lo es ni mucho menos, que deba sufragar en dos lugares diferentes un mismo día.

Semanas atrás, un poderoso intendente del Gran Buenos Aires había aceptado plantear el tema del desdoblamiento y poner en discusión "los temas de la Provincia y los municipios, por un lado, y los nacionales, al menos en esta oportunidad que se eligen solo legisladores".

"El tema que nuestro espacio es un quilombo, nadie se habla, se gritan por los actos, se mandan mensajes y no hay una conducción ni un criterio unificado. Entonces, lo que a mí me parece interesante porque nos permite separarnos de todas las internas y de la discusión nacional, otro dice que soy un traidor por cortarme solo... No le veo solución", admitió.