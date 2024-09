El Gobierno ya tiene autorización para desprenderse de las acciones de IMPSA

El Gobierno de Mendoza obtuvo este martes la autorización legislativa definitiva para desprenderse de las acciones que posee en Impsa. De esta manera, allanó el camino para que la empresa metalmecánica vuelva a manos privadas luego del proceso de capitalización que realizaron en 2021 el Estado nacional y la Provincia. En tanto, si se concreta el traspaso del paquete accionario será la primera privatización de la gestión del presidente Javier Milei. El oficialismo contó con el apoyo del PD y logró 19 votos afirmativos. Mientras tanto, el PJ, el Partido Verde y legisladores de LAUM votaron en contra del proyecto sumando 16 votos negativos. "Nuestro voto va en línea con el presidente Javier Milei", destacó el senador del PD, Armando Magistretti. "El gobernador reconoció que nunca debió dejar de ser privada IMPSA. Esperemos que ese pensamiento se mantenga en el tiempo y privatice las empresas que él mismo creó", adhirió.

Mientras tanto, el peronismo se opuso al proyecto y sostuvo que la provincia debe quedarse con el 21% de las acciones en manos de EMESA para tener poder de decisión cuando el gobierno nacional venda el 65% del paquete accionario a manos privadas. "Estamos perdiendo una oportunidad histórica", esgrimió el senador Félix González.

Finalmente, la Cámara de Senadores dio sanción final esta mañana al proyecto de ley presentado por el gobernador Alfredo Cornejo a través del cual se pide autorización a la Legislatura para “realizar todos los actos útiles pertinentes que resulten necesarios a fin de transferir la totalidad de 454.300.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA, de titularidad de la Provincia de Mendoza”.

El Gobierno provincial no espera recibir dinero por la transferencia de las acciones que posee. Remarcó que la expectativa de las autoridades es que los fondos del potencial inversor se destinen a la capitalización de la compañía. A su vez, apuesta a que la provincia recaude impuestos con la actividad de la firma y que se mantengan los puestos de trabajo.

Justamente, ese fue el motivo por el que algunos legisladores del PRO y de La Unión Mendocina decidieron no acompañar con su voto. El dato es llamativo ya que a nivel nacional están alineados con el gobierno de Javier Milei, que es uno de los principales impulsores de la "privatización" de IMPSA.

"Estamos a favor de la cesión de las acciones a un privado, pero defendiendo los intereses de la provincia. Me refiero a los 5 millones de dólares que la provincia puso en IMPSA. Quiero hacer una aclaración: el ministro y el miembro informante dijeron que el dinero vino de un aporte del tesoro y que la provincia no puso un peso. Es cierto, no puso un peso porque lo pusieron los mendocinos cuando pagan impuesto a las ganancias, IVA, etc. Cada uno de los mendocinos. No es válido el argumento de la provincia de no reclamar los 5 millones de dólares porque no puso un peso", manifestó el senador del PRO, Valentín González. "Hemos presentado un despacho alternativo incorporando un artículo que el valor de las acciones no puede ser menor a los 5 millones de dólares que le corresponden a la provincia de Mendoza. Acompañaremos el despacho en minoría", anticipó antes de la votación.

Desde Casa de Gobierno resaltan que no se usaron fondos provinciales para adquirir las acciones de la compañía durante el proceso de capitalización que se concretó a mediados de 2021, impulsado por el Gobierno del expresidente Alberto Fernández. En ese proceso, la Nación destinó U$S 15 millones a través del FONDEP para quedarse con el 63,7% de las acciones de IMPSA, mientras que aportó U$S 5 millones a Mendoza, en conceptos de ATN, para que el 21,2% del paquete accionario quede en manos de la provincia.

La empresa había solicitado asistencia del Gobierno nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros.

Meses atrás, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Gobierno provincial resolvieron en conjunto trasferir sus acciones en la compañía, luego de que la empresa de capitales estadounidenses ARC Energy manifestara su intención de comprar la mayoría accionaria de la metalmecánica asentada en Mendoza y se abriera un periodo de debida diligencia.

Si bien se trata del único interés formal que existe, ha trascendido que habría otros potenciales compradores interesados, que serían una firma china y otra chilena de capitales españoles.