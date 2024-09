Se recalienta la pelea por la boleta única de papel en territorio bonaerense por la negativa de Axel Kicillof

Tras la presentación en la Cámara de Diputados bonaerense de los ex socios de Juntos por el Cambio de un proyecto de ley para implementar la Boleta Única de Papel -en consonancia con su aprobación en el Senado de la Nación- en los comicios de la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de Axel Kicillof manifestaron su rechazo a la utilización de este sistema de votación.

El primero en expresarse por la negativa fue Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, que dijo que creen "innecesario el cambio de sistema” y, cerrando la puerta al cambio propuesto por la oposición, agregó: “Estamos hace 40 años trabajando con un sistema que ha dado resultado, que permitió en la provincia de Buenos Aires la alternancia ante distintas políticas sin ningún tipo de inconveniente”.

Posteriormente, Kicillof fue quien marcó la cancha afirmando que la implementación de la boleta única de papel en la Provincia de Buenos Aires es “impracticable”, por lo que sostuvo que pedirá a los diputados nacionales bonaerenses que antes de avalarla "tengan en cuenta la situación de la jurisdicción más grande del país y del padrón más grande del país".

E ironizando sobre la iniciativa dijo: “Veía a los diputados y senadores por la Provincia de Buenos Aires mostrando el tamaño que tendría una boleta para una PASO; sería tamaño, no sé, no lo sé exacto, pero King Size o Queen Size". "Si el año pasado medía un metro una sola, imaginate todas juntas", sostuvo el gobernador bonaerense.

La postura de los legisladores opositores

MDZ habló con los referentes de los diferentes bloques opositores en la Legislatura bonaerense sobre la negativa de Kicillof a que en la Provincia de Buenos Aires se implemente ese sistema de votación.

Los presidentes de los bloques de diputados boanerenses del PRO Agustín Forcheri, UCR +Cambio Federal; Diego Garciarena y la presidenta del bloque de la C.C Maricel Etchecoin.

Foto: Prensa del bloque de diputados bonaerense de UCR+Cambio Federal.

Diego Garciarena, presidente del bloque de diputados UCR+Cambio Federal, uno de los impulsores del proyecto para la implementación de la boleta única de papel en los comicios bonaerenses, iniciativa presentada en conjunto con los presidentes de los bloques del PRO y la Coalición Cívica, sostuvo: “Estamos hablando de un sistema electoral que facilita la elección de los ciudadanos".

"Con la boleta única de papel, se terminan esos salones repletos de boletas que solo generan confusión y pasamos a un sistema que lleva menos tiempo de elección y menos tiempo de escrutinio”, explicó.

Asimismo, el legislador boina blanca remarcó que con la boleta única de papel “se termina con las trampas, con las manipulaciones y con el robo de boletas". "Todas las listas oficializadas van a estar en el cuarto oscuro ”, destacando que la provincia economizaría recursos con su implementación. “Se ahorra en recursos de las impresiones de todas las boletas para cada una de las fuerzas políticas y se reduce el daño ambiental. Gana la ciudadanía, ganamos todos los bonaerenses”, resumió.

En igual sentido se expresó a este diario la titular del bloque de diputados bonaerense de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, otra de las promotoras de la iniciativa. “La boleta única de papel en la Provincia de Buenos Aires es clave para simplificar el proceso electoral. Sin embargo, para el gobernador Kicillof nada de esto parece ser necesario”, aseveró. Y agregó: “Su implementación simplificará el proceso electoral, permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos y reducirá prácticas fraudulentas”.

“¿Es innecesario acaso reducir el riesgo de errores y garantizar una votación más transparente para todos los bonaerenses? ¿Es innecesario mejorar la calidad institucional? Lamentablemente para el gobierno de Kicillof parece que sí", concluyó.

Por su parte el senador bonaerense del PRO Alex Campbell, también disparó contra el gobernador. “Es un disparate más de Kicillof, que atrasa en todo. Ellos están tan acostumbrados a la trampa y como la boleta única de papel va en contra de eso no le queda otra que oponerse”, fustigó. Bosquejo de Boleta Única de Papel para la provincia de Buenos Aires, presentado por los bloques de diputados bonaerenses del PRO, UCR+Cambio Federal y La Coalición Cívica

“Estamos frente a un sistema que es más transparente y que al no imprimir millones de boletas permitiría ahorrar un montón de dinero. Justamente Kicillof se queja que no le alcanza el dinero, porque ya no lo tiene más a Alberto (Fernández) que le mandaba los fondos; en vez de tomarlo a Capitanich como empleado sería mejor que empiece a ahorrar los recursos de los bonaerenses”, agregó el senador amarillo.

Y en cuanto a la posibilidad de que en la Provincia de Buenos Aires se desdoblen las elecciones, por la no adhesión a la boleta única de papel, Campbell manifestó: “Nunca se hizo. No lo veo a Kicillof capaz de organizar un partido de futbol y menos de organizar una elección de semejante magnitud sin el apoyo del gobierno nacional; sería otro disparate más del gobernador. Esperemos que una vez que se apruebe en Nación podamos adherir en la provincia de Buenos Aires”

A todo esto, el senador Marcelo Daleto, del bloque UCR +Cambio Federal, autor del otro proyecto de boleta única de papel presentado en la Legislatura bonaerense, dijo que “la boleta sábana que actualmente se usa es el mejor símbolo de que, en muchos aspectos, en la provincia de Buenos Aires estamos en la época de las carretas". Marcelo Daletto, senador bonaerense del bloque UCR+ Cambio Federal

Foto: Prensa Senado PBA

“La boleta única de papel es un avance importantísimo en el proceso electoral, para que la gente pueda elegir con libertad en cada una de las categorías. Así lo entendieron provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza e inclusive provincias como Chaco y Salta gobernadas por el peronismo; que han avanzado mucho más yendo a la boleta única electrónica. Por eso si hay provincias que lograron avanzar en la forma de sufragar en la provincia de Buenos Aires, por más que Kicillof no quiera, no podemos seguir con este sistema que de la época de las carretas”, sostuvo el senador provincial referenciado en el monzoísmo.

Los ex socios de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense sostienen que es el mejor momento para modificar la forma de votar en la provincia de Buenos Aires, aprovechando que no es un año electoral y que el Senado de la Nación dio un paso trascendental para la implementación de la boleta única de papel. Mientras que el gobierno bonaerense, con su negativa, es reacio a abrir la caja de Pandora que significaría cambiar el sistema de votación en la provincia de Buenos Aires.