"O me das el teléfono o me estás mintiendo": salió a la luz un nuevo audio de una fuerte discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez por una mujer

En medio de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, sigue apareciendo material que compromete al expresidente.

Este domingo por la noche, se conoció un nuevo audio de una discusión entre ambos, en donde la ex primera dama le reclama al expresidente haber salido a almorzar con una mujer a escondidas.

La nueva evidencia se conoce luego de que esta semana salga a la luz un diálogo donde Fernández insulta a Yañez. Asimismo, también aparecieron nuevas fotos de la exprimera dama donde aparece con golpes en su cara.

El audio fue difundido por el canal de noticias LN+ y apunta a un supuesto engaño del exgobernante por haber invitado a almorzar a escondidas días antes a una mujer, que la propia Fabiola Yañez asegura haberle presentado.

"Vos me humillás e invitas a almorzar a escondidas una persona que yo te presente”, se escucha decir a la ex primera dama al comienzo de la conversación.

Acto seguido, agregó: "Y le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’. Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono”.

Mientras tanto, el exmandatario negaba las acusaciones “No quiero pelear con ese tema”. Por su parte, Yañez continuó con su descargo y lanzó: "Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo".

La discusión completa de Alberto Fernández con Fabiola Yañez

Fabiola Yañez (FY):- ¿Pero qué vamos a discutir?

Alberto Fernández (AF):- Me quedé desconcertado.

FY: Que vos me humillás.

AF: Te pido perdón. Si mi idea hubiera sido esa...

FY: Me faltás el respeto. Invitás a almorzar a escondidas a una persona que yo te presenté.

AF: ¿A escondidas?

FY: Y le decís que “no le cuentes a Fabi porque es celosa”. Es la humillación más grande, y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. No me querés dar el teléfono porque decís que yo voy...

AF: No, porque no quiero pelear con ese tema.

FY: Acá es muy fácil, esto es así de simple. Vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo.

AF: No, es muy fácil, porque vas a leer lo que vos querés.

FY: Entonces me estás mintiendo.