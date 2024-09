Julio Cobos y un fuerte reclamo dirigido al Gobierno de Javier Milei

El diputado nacional mendocino Julio Cobos se refirió a la administración encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y manifestó una serie de críticas en contra de la gestión libertaria. El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) indicó estar a favor de "equilibrar las cuentas fiscales", pero cuestionó que haya "un Estado ausente". También hizo foco en políticas educativas y de infraestructura.

"Argentina atraviesa una compleja situación económica por gobiernos que no lograron gastar menos o igual que los ingresos, ocasionando un círculo vicioso: déficit fiscal, emisión monetaria, pérdida de estabilidad de la moneda, inflación, pérdida del poder adquisitivo, desempleo-pobreza", expresó Julio Cobos en sus redes sociales.

"Comparto la visión del presidente, necesitamos equilibrar las cuentas fiscales y recuperar el valor de la moneda; pero esto es un medio no un fin en sí mismo. Para lograr una mejora real de las condiciones sociales necesitamos un Estado eficiente, no ausente. El Estado puede llevar adelante la tarea de recuperar la economía y lo puede hacer con dos herramientas fundamentales: la educación y el desarrollo de infraestructura", sumó el exvicepresidente, quien en diversas ocasiones ha demostrado su disconformidad con las medidas implementadas por Javier Milei.

"Argentina supo ser líder en América por sus altos estándares de calidad educativa, y cuando esto sucedía éramos la 8va economía del mundo. Debemos volver a poner el sistema educativo argentino entre los mejores de la región: en cobertura, extensión y calidad educativa", sumó.

Y añadió: "Las universidades públicas nos posicionaron como el país de Latinoamérica con mayor cantidad de premios Nobel y representaron el mejor ejemplo de movilidad social ascendente: padres con estudios primarios vieron a sus hijos recibirse en la universidad pública, como es en mi caso".

"Obras de agua potable, saneamiento y vivienda hacen al desarrollo humano e impactan en la salud y bienestar de la población. Obras viales, ferroviarias y portuarias dan competitividad a la economía, disminuyendo costos logísticos y permitiendo colocar nuestros productor en el mundo. Se necesita inversión del Estado en obras como hace Chile que siempre se lo pone de ejemplo. El Estado chileno invierte 4.1 puntos del PBI además de las obras que realizan por el sistema público-privado. El gobierno nacional invertirá este año y el próximo sólo un 0,6 del PBI", comentó Julio Cobos.

"Lamentablemente y por lo visto en el Proyecto de Presupuesto 2025, la desinversión en obra seguirá como hasta ahora. Sin obra pública no hay desarrollo y sin Estado eficiente no hay obra posible. Y como todos sabemos, sin educación, no hay futuro posible", cerró.