Presupuesto 2025: el Gobierno posterga el debate hasta octubre y Javier Milei quiere proteger a Luis Caputo

Después del discurso de Javier Milei, en el Gobierno nacional quieren postergar el tratamiento del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados hasta octubre a la espera de fortalecer sus acuerdos políticos con un sector del radicalismo y de los gobernadores. Asumen que será "un largo debate" ya que "se trata de una propuesta ambiciosa que viene a terminar con el déficit fiscal".

La fecha que dan en el primer piso del Palacio Legislativo, donde trabaja Martín Menem, es el 1 de octubre. Así lo acordó días atrás el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, en una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A diferencia de la Ley Bases y el Pacto Fiscal, fuentes parlamentarias del oficialismo aseguraron a MDZ que la intención en conjunto de Menem y Guillermo Francos es llevar las negociaciones en paralelo con el Senado. "No nos puede volver a pasar que acordamos una cosa en Diputados y ahora quieren algo distinto", reflexionaron.

El debate tendrá la particularidad de que el titular del Palacio de Hacienda no tiene previsto ir. "¿Para qué?", se preguntó un operador oficialista. "Si vas a tener a todos los funcionarios más importantes, que son los que ejecutan las partidas explicando y analizando el detalle de cada una acá", se contestó.

Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025.

En principio, esta decisión no generó demasiada simpatía en la oposición a la que el Gobierno nacional va a tener que ir a buscar los votos. Desde las bancadas de la UCR y Encuentro Federal coincidieron, ante la consulta de MDZ que "es fundamental que el ministro de Economía se presente a la comisión y no sólo dé cuenta de cómo va a gastar, si no que explique el ajuste del último tiempo".

En el mismo sentido, remarcan que la presentación del presidente Javier Milei "no reemplaza a la del ministro". "Milei vino acá y no habló prácticamente del presupuesto. No explicó cómo se va a llegar a ese superávit, donde va a mover la recaudación", indicaron desde el bloque de Miguel Pichetto a MDZ.

La estrategia de Caputo es "no quedar expuesto" y "evitar señales que puedan complicar los mercados". Para eso tiene previsto mandar a sus hombres de confianza Pablo Quirno, secretario de Finanzas, y Carlos Guberman, de Hacienda. La última experiencia de Caputo en el Congreso fue poco feliz. En 2018, cuando era ministro del gobierno de Mauricio Macri. Fue citado por la comisión bicameral de Seguimiento de Deuda, invitado por José Mayans, uno de los aliados que tuvo Cambiemos en sus primeros meses de gestión.

Germán Martínez articula la estrategia de Unión por la Patria.

El ministro debía explicar el bono a 100 años que había dado para sostener el pago de bonos y no defaultear la deuda privada. A partir de ahí, el kirchnerismo comenzó con discursos y la tensión fue escalando. Una de las más enérgicas fue Gabriela Cerruti. Habló de "vender el futuro de sus hijos". Esto despertó la contestación del ministro que escribió en un papelito: "Mis hijos tienen 11 y 13 años. No seas tan mala" y se lo hizo llegar a través de un secretario. La entonces diputada lo interpretó como una amenaza. Empezaron los gritos y Mayans no tuvo más remedio que levantar la reunión.

Los diputados de Unión por la Patria se reunieron el miércoles pasado en el histórico despejo del peronismo del tercer piso del Palacio Legislativo. Allí estuvo el jefe del bloque Germán Martínez con los miembros de la bancada en la comisión que preside Espert. Remarcaron su preocupación por el ajuste que se contempla en el gasto social, como el congelamiento de las asignaciones familiares y al desarrollo de la ciencia y la educación.

"Queremos un debate profundo y que vengan todos los funcionarios, empezando por el ministro de Economía y el presidente del BCRA", expresaron los diputados peronistas después de su reunión. Además, le mandaron una carta a Espert donde señalaron "la necesidad de comenzar con premura el tratamiento del proyecto de Ley".