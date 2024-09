Firmas y pericias caligráficas, los pilares donde se apoya la defensa de Janina Ortiz

La defensa de Janina Ortiz insiste en que la exfuncionaria de Las Heras no firmó las licitaciones y exigen una pericia caligráfica para demostrar sus argumentos. La abogada mantiene la misma estrategia desde el año pasado ante la Justicia.

“Janina Ortiz relató todo con mucha claridad. Volvamos al 19 de octubre. En ese momento ella dijo: 'Mirá estas licitaciones. Yo no las firmé. Me están acusando de dos licitaciones y ninguna de esas firmas es mía. Estos dos expedientes por los cuales ustedes le adjudicaron esta licitación a la Cooperativa Manos a la Obra los han hecho a espaldas mías'”, explicó la abogada defensora Elena Quintero en MDZ Radio 105.5 FM.

Janina Ortiz esta mañana llegando a declarar. Foto: MDZ.

“Hoy se lo volvió a decir al fiscal. Janina Ortiz dice que le falsificaron la firma y lo está diciendo desde el 19 de octubre de 2023. Desde esa fecha ella vino y dijo que ninguna de todas estas firmas es suya. Son dos expedientes completos de las licitaciones y gran parte de las contrataciones”, agregó la letrada.

La abogada Elena Quintero. Foto: MDZ.

Además, Quintero aseguró que la estrategia de la defensa nunca se basó en dilatar la situación jurídica. “Hoy seguimos en las mismas instancias porque llevamos casi un año pidiendo la pericia caligráfica sin que se produzca esa prueba. Tenemos perito de parte y seguimos esperando. Entonces, la situación de hoy se da en el marco del tiempo que tenemos para recurrir a la Corte Federal en violación a las normas procesales”, detalló.

“Hoy Janina Ortiz compareció y prestó declaración y va a seguir declarando. Pero cuando tenés la monopolización de las decisiones del poder público, la verdad que es muy difícil”, añadió.

Por otro lado, Elena Quintero dijo que Janina Ortiz nunca obstruyó la investigación. “Siempre ha estado a proceso, cosa que se ha mal informado a la ciudadanía y su imagen ha quedado muy deteriorada públicamente. Tenemos un derecho de defensa ante una arbitrariedad, uno se tiene que defender”, señaló.

Elena Quintero y Janina Ortiz. Foto: MDZ.

“El Ministerio Público aplasta con arbitrariedades, ¿y uno se tiene que quedar sometido a esas arbitrariedades? Esto no es correcto. Lo de hoy es importante porque ya de una vez por todas se terminan las excusas para no producir la prueba. Después de un año harán las pericias, llamarán a las testimoniales que no han llamado y van a tener que producir la prueba”, remarcó la abogada defensora.

Por último, Quintero dijo que Janina Ortiz continuará declarando los primeros días de octubre porque tienen que coordinar agenda de los profesionales intervinientes y con el Ministerio Público.