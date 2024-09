Quién es Facundo Correa Llano, el nuevo armador de LLA en Mendoza que se mantiene en silencio

¿Quién es Facundo Correa Llano? Probablemente su nombre es poco conocido para quienes no son consumidores habituales de noticias políticas más alejadas de los rimbombantes titulares acerca de temas vinculados a la Presidencia, la Gobernación o algún que otro municipio. Correa Llano es diputado nacional de La Libertad Avanza en representación de Mendoza desde diciembre de 2023 y, ahora, nuevo armador del espacio a nivel local. Su voz no se le siente mucho y, pese a que tiene obligaciones cruciales, todavía no responde numerosas dudas que quedaron en el aire tras los desaciertos de Lourdes Arrieta. En este artículo, un repaso de su currículum y los motivos por los que es importante saber qué piensa el nuevo "elegido" de Javier Milei en la provincia.

Correa Llano ingresó al Congreso como dirigente afiliado al Partido Demócrata -no por su nombre, sino por el arrastre en la boleta de Javier Milei y LLA-, pero recientemente abandonó dicho espacio sin dar muchas explicaciones de por medio y con algunas rispideces. Su salida del PD se dio con el fin de mudar su militancia política a La Libertad Avanza, espacio que en Mendoza recién se está construyendo y que, en el medio, tuvo incontables escándalos gracias al accionar de la también diputada nacional Lourdes Arrieta (hoy afuera de LLA en el Congreso y apartada del armado en Mendoza). Justamente, Correa Llano obtuvo la bendición de nada más ni nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la mesa chica del Gobierno libertario, Martín Menem.

En resumidas cuentas, el 1 de agosto le encomendó tomar las riendas del espacio de cara a las elecciones 2025, con un escenario probablemente favorable para Milei en Mendoza, aunque también considerando las complicaciones producto de las decisiones controversiales de Lourdes Arrieta. Por ejemplo, la falsificación del avales -incluyendo personas muertas- para la constitución del partido en la provincia. Llegar a la obtención de personería jurídica es otro de los desafíos en el corto plazo.

Pero la actitud -si se quiere cabizbaja- de Correa Llano toma otra sentido si se ponen sobre la mesa las responsabilidades que caen sobre su persona y que afectan a miles de mendocinos, más allá de las cuestiones internas de LLA que solamente le atañen a los seguidores libertarios.

Su trato con la prensa es casi nulo y sus publicaciones en redes sociales podrían ser tranquilamente redactadas por Chat GPT, además de algunos proyectos presentados en la Cámara baja y una catarata de reposteos de las iniciativas de Milei. Ahora, ¿está mal que quiera tener perfil bajo? Seguramente no, pero con su silencio solo da lugar a una serie de teorías que poco a poco podrían ganan terreno de no revertirse la situación.

Existe la posibilidad de que no quiera hablar para no "quemarse", teniendo en cuenta que su predecesora en LLA Mendoza es Lourdes Arrieta -a quien no hace falta dedicarle muchos párrafos sobre lo ocurrido en la conocida visita a represores en Ezeiza- y que en LLA a nivel nacional te "cortan la cabeza" fácilmente si cometés un error que haga enfurecer tanto al presidente como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De ser así, esto reforzaría una cuestión de fondo negativa para los miles de mendocinos representados por Correa Llano: no tendría la suficiente gimnasia política para no tirar todo por la borda a la hora de dar declaraciones. Ante la insistencia, desde su equipo indicaron a este diario que recién podría hablar después de la visita del presidente Milei a Mendoza este viernes 6 de septiembre.

Dato de color: Lourdes Arrieta tampoco disfrutaba hablar con los medios locales y hasta el día hoy mantiene una disputa. Hasta mandaba a los periodistas a llenar formularios para solicitar entrevistas. Cuando habló un poco más "descontracturada", largó frases memorables como que no sabía nada acerca del represor Alfredo Astiz por haber nacido en 1993. Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Lourdes Arrieta: los tres mendocinos que llegaron al Congreso gracias a la boleta de Javier Milei.

Regresando a lo expresado previamente, Correa Llano no solamente es una pieza de política interna fundamental para el oficialismo nacional, sino que carga con responsabilidades que afectan a los mendocinos de forma diaria. Para no amargarse, hay que dejar de lado que el hecho de ser legislador -sin importar pertenencia o ideología- ya es suficiente motivo para pensar que el destino de la ciudadanía pasa por los aportes parlamentarios de los representantes.

Lo de Correa Llano también involucra otros temas fuera del Congreso: al reemplazar a Arrieta en el armado de LLA y en la Junta Promotora, se sembraron dudas acerca de qué pasará con el funcionamiento de organismos como el PAMI y la Agencia Territorial de Trabajo, los cuales fueron/son controlados por Arrieta desde que Milei asumió en el Gobierno.

Correa Llano -alejado de los micrófonos desde que fue candidato en 2023- tiene la tarea de decidir qué hacer con la salud de miles de adultos mayores afiliados a PAMI y, a su vez, con la Agencia Territorial de Trabajo.

Como contó MDZ, cerca de la medianoche del martes 27 de agosto, luego de que la diputada nacional Lourdes Arrieta formara su monobloque tras su escandalosa salida de La Libertad Avanza, David Litvinchuk -hoy titular de PAMI en Mendoza-, recibió un llamado de Casa Rosada. Pese a haber ingresado como titular del PAMI local hace unos meses por ser asesor de la diputada, fue confirmado al frente de su organismo luego de haber demostrado que ya no le responde políticamente y que, aparentemente, le habría jurado lealtad a Correa Llano, puesto a dedo por Martín Menem.

¿Y qué tiene que ver Correa Llano en todo esto? La duda ahora está en qué pasará en el resto de la estructura del organismo, especialmente en las agencias cuyos responsables fueron nombrados por Arrieta. El diputado de origen ganso devenido en libertario no otorga respuestas a estas interrogantes. En el medio, aparecen como antecedentes los desmanejos de Arrieta en el PAMI con despidos arbitrarios, nombramientos de sus amigos y entrega de poder a su padre.

Dentro del PAMI se habla de cierta inactividad, lo que podría traer complicaciones en algunos departamentos si no hay resoluciones rápidas. Más teniendo en cuenta que no es la primera vez que hay cambios: El actual titular reemplazó al abogado y exasesor de Arrieta, Carlos Soloa Vacas, quien dejó el organismo enojado con la diputada y sus lineamientos. Asimismo, trascendieron audios en los que mostró las exigencias que ejercían sobre él tanto ella como su padre.

Este diario también anticipó que los cargos que Arrieta nombró en el PAMI, la Anses (dirigida principalmente por Luis Petri) y en las delegaciones locales de la Secretaría de Trabajo no serán removidos sólo con una condición: si demuestran que dejan de reportar a la diputada nacional y responden a la Casa Rosada, cuyo representante en Mendoza es hace ya un mes el diputado Facundo Correa Llano.

De diciembre a la fecha las dependencias provinciales han tenido problemas para encontrar un funcionamiento óptimo y ordenado. Los "caprichos" de Arrieta, calificación que dio Carlos Soloa Vacas, generaron un clima de incertidumbre que se retroalimenta. Por ello, el silencio de Correa Llano resulta clave.

Dos opciones: tiene un masterplan que aún no quiere revelar o bien no sabe qué comunicar específicamente. Pero, si no le gusta la exposición o la presión, entonces puede que haya elegido mal su profesión.

Agradezco tener la posibilidad de participar y colaborar en el espacio de LLA. Sumar esfuerzos en el proyecto de país liderado por el Presidente Javier Millei, es contribuir al desarrollo de país que merecemos @JMilei @MenemMartin @LLibertadAvanza pic.twitter.com/EsUu0i6sUw — Facundo Correa llano (@fcorreallano) August 1, 2024

Su currículum

Facundo Correa Llano (45) tiene un pasado demócrata breve, aunque su apellido suena en el histórico partido. Venía del sector privado y de trabajar como contador en Irrigación- fue Secretario de Administración y Finanzas durante dos años, en la época de Eduardo Frigerio, el superintendente que renunció en 2011 tras ser suspendido por un jury de enjuiciamiento. Luego, el actual diputado ingresó a militar al PD y fue asesor de Mercedes Llano en la Legislatura. También fue secretario privado de Marcos Niven y secretario de bloque del PD.

Su nominación a la banca en el Congreso contó con la venia de dos históricos demócratas, Gabriel Llano (padre de Mercedes y exlegislador nacional) y Carlos Balter (quien hizo la alianza con Milei para que usara la estructura del PD en su candidatura como presidente porque no tenía partido propio el actual presidente y actualmente está en el directorio del Banco Nación). Incluso, tiene una hija en común con la hija de Carlos Balter. Facundo también es hermano del juez Luis Correa Llano.

Su reciente portazo del PD causó malestar en el sector ganso, según pudo averiguar MDZ. La salida de Correa Llano fue repentino. Jamás avisó, aunque algunos ya se la veían venir porque notaron que su participación partidaria había bajado notoriamente. En su maratón de silencio, tampoco ha dado declaraciones sobre este tema. Correa Llano dejó el PD por LLA, al igual que sucedió con Lourdes Arrieta cuando la diputada oriunda de Las Heras le dio la espalda al Partido Libertario, con quien hoy se encuentra enemistada.