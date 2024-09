El exministro de Economía Martín Guzmán dijo que la pandemia "fue más larga que lo que tendría que haber sido"

El exministro de Economía Martín Guzmán, que fue parte del gobierno de Alberto Fernández, dijo este domingo en una entrevista con el canal de streaming C+ que aunque la pandemia tuvo un impacto económico brusco fue parte de un plan político porque las encuestas le daban al Gobierno imagen positiva relacionada estrechamente con la administración del confinamiento.

"Fue desigualadora", afirmó. "Pero por mucho tiempo era 'no, no, no se puede'. Después creo que pasó a ser un tema más político, una bandera política el hecho de la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al Gobierno", agregó.

En ese sentido definió: "Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias". Y consideró: "Para mí fue más larga de lo que tendría que haber sido dada la información técnica que tenía".

De este modo, Guzmán blanqueó que las decisiones tomadas en el 2020 respondían a una cuestión de que tenían un impacto social positivo "hasta que se pierden las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal", explicó. "Sí había una reducción del déficit pero no estaba dándose una salida del Estado", concluyó.

Luego de la entrevista, Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, reaccionó en redes sociales. "La cuarentena se convirtió en un plan de encierro, sometimiento y dominio. Se enamoraron de esa herramienta porque les daba rédito político tener el control total de la economía. El problema es que la gente se moría y se fundía...Ahora sólo falta que reconozcan que demoraron la compra de Pfizer porque no les convenía políticamente (mientras se contagiaban niños). Y que cerraron con Sputnik para congraciarse con el dictador Putin y hacer negocios", escribió en X.

Manuel Adorni, vocero presidencial, también se expresó al respecto. "Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei. Fin", lanzó.