La madre de Fabiola Yañez, clave en medio de una guerra de audios y chats entre ella y Alberto Fernández

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declara este jueves en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, investigado por violencia de género hacia la ex primera dama. Verdugo fue citada a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la fiscalía que lleva el caso y a pedido de la querella de su hija.

Según trascendió, la madre de Yañez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigos por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó. Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

La declaración de la madre de Fabiola puede ser un aporte clave ya que la mujer vivía junto a la entonces Primera Dama en la Quinta de Olivos.

En el marco de estrategia de defensa de Fernández, este miércoles también trascendieron chats que aportó el expresidente en el cual le advierte a la madre de Fabiola por su presunto problema con las bebidas alcohólicas y le pide ayuda para contenerla. La expectativa también está puesta en las declaraciones de Verdugo este jueves sobre esta supuesta situación.

"Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta de que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga” se puede leer en uno de los mensajes del expresidente, difundidos por TN. "No solo por el daño que a su salud le causa, sino por la imagen deplorable que deja en empleados, que después hablan", aclaró el exmandatario.

"Lo sé Alberto, está costando, pero la controlo. Yo sé lo que todo esto implica", fue la respuesta de Verdugo. "Explíqueselo y no la deje tomar. Por favor se lo pido", insistió Fernández según el chat que trascendió.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.

En la causa se sumaron audios de conversaciones en tonos poco amabales por parte de Fernández hacia Yañez. Hay más material probatorio como fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.