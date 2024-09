La familia de José Alperovich apeló y pidió una moderación de la pena

La familia del exgobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual simple y también agravado, solicitó una "morigeración" de la prisión preventiva mientras dure el proceso de apelaciones.

A través de un escrito, la esposa del exmandatario, Beatriz Rojkes, y sus hijos, se ofrecieron como "fiadores y garantes totales", en caso de que la justicia acepte que pueda cumplir su sentencia con prisión domiciliaria, habida cuenta que en abril próximo cumplirá 70 años.

Ante lo que consideran una "injusta condena", sus familiares ofrecieron "entregar nuestros pasaportes para garantizar que ninguno de nosotros saldrá del país durante el proceso de apelación. Alternar nuestros domicilios y toda nuestra vida entre Tucumán y Buenos Aires para garantizar que estemos siempre acompañando a nuestro padre todos los días las 24 horas", añade el escrito presentado por los familiares del exgobernador tucumano.

Además, sus allegados remarcaron que "no registra antecedentes condenatorios de ningún tipo; no estuvo rebelde, ni en este, ni en ningún proceso penal; no posee otros procesos en trámite; tiene arraigo acreditado por todos los jueces intervinientes en este proceso e incluso propone no ingresar a la provincia de Tucumán, para supuesta garantía de la denunciante o la utilización de un medio de vigilancia electrónica".

"Estamos completamente seguros de que nuestro padre es absolutamente inocente. Que todo esto obedece a un armado de sus enemigos políticos. Para demostrarlo se ha puesto a disposición de toda la sociedad los perfiles del "Caso Alperovich" en las redes sociales más vistas, en donde se muestran las pruebas de la defensa con recursos visuales muy claros y didácticos", agregaron.

En junio de este año Alperovich, tres veces gobernador y ex senador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso.