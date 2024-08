El fuerte descargo de la esposa de José Alperovich ante la condena por abuso sexual

Con un video, la esposa del exgobernador de Tucumán José Alperovich criticó con dureza al juez Ramos Padilla tras conocerse los fundamentos del fallo que condenó al exgobernador de Tucumán a 16 años de prisión por abuso sexual.

En su descargo de casi dos minutos, Beatriz Rojkés apuntó contra la decisión del magistrado de Capital Federal y denunció que el juicio fue "un escándalo" porque "no ha verificado ninguna de las pruebas".

"¿De qué se lo acusa a José? De ser un empresario exitoso. De haber sido tres veces un excelente gobernador, que tanto bien le hizo a Tucumán. De haber sido dos veces senador. O simplemente de ser hombre", comenzó diciendo la exsenadora.

La exsenadora siguió con sus cuestionamientos contra Padilla y calificó el juicio como "una farsa". Además, acusó al magistrado de solo tomar en cuenta "las mentiras de la denunciante", en referencia a la sobrina de Alperovich que se desempeñó también como secretaria.

"Más de 80 testigos tuvieron que irse a Buenos Aires para declarar. ¿Todos le mintieron? ¿Todos mintieron bajo juramento y usted no tomó ninguna medida al respecto? ¿La única que no miente es la denunciante? ¿Una mujer mayor de edad, de buena situación económica y buena formación cultural es la única que no miente?", sumó.

"El show que se manejó para detener a José: prime-time, toda la prensa del país, el escarnio público. Usted lo tenía muy claro, juez. A este juicio lo estamos pagando todos los contribuyentes para que usted le esté dando una respuesta a quién. ¿Quién lo obligó a decir esto, para quién era este mensaje?", concluyó Rojkés el video que subió a sus redes sociales.