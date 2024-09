Quién es Sandra, la amiga de Fabiola Yañez que Alberto Fernández insulta en los audios viralizados

Este miércoles se difundió un audio que forma parte del expediente de la causa por violencia de género en contra de Alberto Fernández. En la evidencia difundida, se puede escuchar cómo el ex mandatario le levanta la voz a su expareja Fabiola Yañez, la denunciante, e insulta a una amiga de ella llamada Sandra.

La pelea se habría desarrollado en la Quinta de Olivos cuando Fernández aún era presidente. El material fue difundido es una de las pruebas con las que cuenta el juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González, además de las fotos de la víctima con hematomas y sus mensajes.

Audio: la pelea entre Alberto y Fabiola

El audio arranca con Alberto diciendo: "Mil de esas me tuve que bancar", y Fabiola respondiendo: "Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…". Ante ello, él responde con ironía y un claro tono enojado: "Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra". ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? ¡Andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!".

"Shh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Todas las personas que para vos eran una amenaza", replicó Yañez, y su expareja respondió: "Pero quedate con ellas, boluda. ¿Qué amenaza? Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz".

Quién es Sandra, la mujer que insulta Alberto en los audios

Fernández le reprocha a la ex primera dama que "la producción de Sandra" no es de su agrado, y ella la apoya ya que se trata de su "amiga". Si bien los rumores apuntaron a la periodista de TN, Sandra Borghi, una de las primeras en adentrarse al caso por violencia de género e incluso trascendió que preparaba un documental, ella misma luego lo negó.

Por el contrario, se trataría de Sandra Rojas, una productora de cine y fundadora de PAN Contenidos. La misma aparece acreditada como productora asociada en el documental de la Selección Argentina "Elijo creer" de 2023 y también como productora en la comedia "No me rompan", del mismo año, entre otras.

Sandra Rojas sería la amiga de Fabiola Yañez que insulta Alberto Fernández en los audios. Foto: Captura de pantalla

Fue el periodista Gonzalo Gonziver quien había divulgado el registro de las entradas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre los años 2019 y 2023, toda la gestión de Fernández, y aportó una de las planillas del 25 de agosto de 2020, donde aparece el ingreso a Olivos de Rojas.

Aún así, de momento no hubo confirmación tanto desde el entorno de Yañez como de Fernández en cuanto a la identidad de la mujer mencionada en los audios.