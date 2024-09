La pelea de Luis Caputo contra intendentes por el cobro de tasas llega al Congreso

La pelea entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los intendentes suma un nuevo capítulo y aterriza en el Congreso. El diputado del PRO Damián Arabia presentó un proyecto de ley que se enfrenta a que municipios no puedan cobrar sus impuestos o tasas municipales en la boleta de los servicios públicos.

El diputado denuncia que "en la actualidad muchas de las facturas que a lo largo del país reciben los usuarios distan de este modelo de transparencia y adecuación estricta al servicio contratado como se buscó proteger, con un monto final que dista de lo consumido".

"En específico, sucede que, a los consumos facturados en concepto de agua, gas o electricidad, se suman tasas de distinta jurisdicción de conceptos que en muchos casos no tienen ninguna relación con servicio prestado y/o no son esenciales, como son: cuotas sociales, bonificaciones municipales, bomberos voluntarios, etc", explica en los fundamentos del proyecto de ley.

En esta línea continúa: "Distintas provincias y municipios, a través de legislación local sancionada como ordenanzas municipales, ha sujetado impuestos, tasas y otras contribuciones a un porcentaje de los consumos de un servicio público, y que en muchos casos no mantienen alguna relación con el objeto del servicio facturado".

La presentación del proyecto

Este proyecto de ley se da luego del capítulo del martes en donde el Ejecutivo había impedido a los municipios a cobrar tasas municipales en facturas de servicios públicos como energía eléctrica, gas natural, entre otros.

Además, Economía estableció mayor exigencia en la información que deben brindar las estaciones de servicio si sobre la composición de los precios de los combustibles contienen tasas municipales de seguridad vial.

La Justicia finalmente dio lugar al reclamo de la Municipalidad de Pilar y suspendió dicha resolución en la que Casa Rosada acerca del cobro de las tasas municipales.

Luis Caputo contra intendentes

Desde que la cartera de Economía haya mencionado el cobro de las tasas en las boletas distintos intendentes lo cruzaron. Mayra Mendoza, de Quilmes, fue una de las primeras en señalarlo.

"Milei fue uno de los primeros que caracterizó a Luis Caputo de inútil. Sorpresivamente ahora tiene al inútil de Ministro de Economía ¿lo eligió o se lo pusieron?", escribió en un tuit.

En otra oportunidad, señaló: "Esta medida no es beneficiosa para nadie, ni siquiera para las energéticas. Es inentendible, salvo por la vocación de seguir haciendo daño y de buscar nuevos temas para tratar de tapar, por ejemplo, el aumento de la inflación y el veto a la reparación a los jubilados".

El intendente de Lanus, el camporista Julián Álvarez, también se pronunció en contra del ministro. "Mientras el Gobierno Nacional nos pide a las provincias y municipios que ajustemos y al pueblo que se sacrifique, el Ministro de Economía se desespera por pelear los márgenes de ganancias de Coto y los grandes empresarios de este país ¿Los jubilados para cuándo?", dice uno de los párrafos de sus tuis.

No todos los intendentes se enfrentaron a Caputo. Diego Valenzuela, mandatario del municipio de Tres de Febrero, dijo que esta medida es el "primer paso para frenar la voracidad fiscal de algunos municipios". Y Ramón Lanús, de San Isidro, anunció después de una foto con Caputo que bajaba la tasa que el municipio le cobraba a los municipios.