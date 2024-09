Alfredo Cornejo anunció inversiones por 300 millones de dólares en Guaymallén

En horas del mediodía el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, anunciaron que distintos desarrolladores privados invertirán un total de 300 millones de dólares en diferentes desarrollos inmobiliarios y comerciales. "Entendemos que la sinergia entre lo inmobiliario y lo comercial se da cuando el ecosistema es sano y proclive a las inversiones", destacó el intendente departamental.

"Esta inversión habla bien de nosotros. Del sector privado. De la calidad de empresas que tenemos. Aunque no lo crean, hay que mostrarlo. Hay tanta incertidumbre y deliberación pública absurda que si no se muestran estas cosas no se puede incentivar a otro a invertir", manifestó Alfredo Cornejo y felicitó al ejecutivo municipal "por poner las cosas en contexto en la deliberación pública".

Por su parte, Marcos Calvente destacó que esta inversión es histórica y se debe a una buena articulación entre el sector público y el sector privado. "Los inversores y emprendedores valoran una regulación que acompaña plazos y características de los proyectos. Hay una reformulación de la gestión municipal para que sea eficiente e inteligente. Un Estado oportuno y pertinente", afirmó.

En este sentido, el intendente de Guaymallén aseguró que tanto la comuna como el gobierno provincial acompañarán la inversión privada con obra pública.

"La provincia va a hacer un esfuerzo, ya está haciendo un esfuerzo de inversión con Aysam, en agua y en cloacas, y vamos a seguir en esa misma dirección. Los fondos del resarcimiento de promoción industrial, casi todos van a ir a la infraestructura, a caminos en energía, agua, así que también vamos a ir alineados a eso. Creo que estamos en una sintonía perfecta", concluyó Cornejo.