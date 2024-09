La Unión Cívica Radical se reúne en Diputados luego de que el partido suspenda a cuatro legisladores del bloque

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirá este martes por la tarde, luego de que la Convención Nacional del partido decidiera suspender los cuatro afiliados que votaron a favor del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. El jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, descartó en principio que se los corriera del bloque.

El cordobés dijo que no comparte "en lo más mínimo" la decisión que tomaron las autoridades del partido. "No se corresponde a lo que representa el radicalismo, que es ante todo el partido de las instituciones. Entonces, sancionar a una persona por el contenido de sus opiniones políticas son siempre sumamente reprochables, pero nunca sancionables", justificó este martes por la mañana.

Uno de los puntos en los que se anticipa el conflicto en la jornada de hoy es que la decisión de suspender a Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol y Pablo Cervi (Federico Tournier es parte del bloque, pero no está afiliado al partido) lleva a firma de Gastón Manes, hermano y socio político de Facundo Manes. El neurocientífico, junto con un grupo de diputados de la UCR, insiste en correrlos del bloque.

"Expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la Ley Previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía", sostuvieron en una carta que le mandaron a De Loredo luego de que estos legisladores defendieran el veto.

La respuesta de De Loredo fue: "Yo no hago política de nombres y apellidos. Hago política de ideas y de conceptos". "No soy propicio que se ponga a sancionar gente ahora, menos en este delicado momento, pero ha tenido casos tan evidentes, donde no se ha expresado, que me parece que es un uso muy nocivo para la institucional de nuestro partido", agregó.

Los malestares internos dentro de la UCR no surgieron con este tema. Hace un tiempo hay un grupo de legisladores que siguen a los Manes y a Martín Lousteau que plantan una posición más crítica del Gobierno. A partir de ahí se vio cómo en distintas votaciones en el Congreso votaron de forma dividida.

En la reunión de hoy, además, se espera una posición del bloque a partir de los distintos temas que hay en agenda en la Cámara baja. Se espera que este martes se dictamine sobre la Ley de Ficha Limpia y que los legisladores libertarios que fueron a visitar a los represores condenados por delitos de lesa humanidad expliquen su conducta en la comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento.